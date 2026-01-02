El 2026 estará marcado por la Copa del Mundo: Los principales eventos futbolísticos a seguir este año

El año 2026 será recordado como uno de los más importantes en la historia del fútbol mundial. El calendario deportivo está cargado de finales trascendentales, torneos históricos y, por supuesto, una Copa del Mundo sin precedentes que revolucionará el deporte rey con su formato ampliado a 48 selecciones.

Entre competencias de selecciones, clubes y el crecimiento del fútbol femenil, este nuevo año trae consigo fechas que ningún aficionado puede perderse. Desde enero hasta diciembre, el planeta fútbol vivirá una serie de eventos que mantendrán a millones de seguidores al borde de sus asientos.

Estos son los principales acontecimientos futbolísticos del 2026, un año que promete escribir nuevas páginas doradas en la historia del deporte más popular del mundo.

11 de enero: Final de la Supercopa de España

El primer evento importante del año llega muy temprano. La Final de la Supercopa de España abrirá el calendario futbolístico de 2026 con los equipos más relevantes del balompié español. El torneo reúne al campeón de La Liga, al ganador de la Copa del Rey y a los subcampeones de ambas competencias en un formato que garantiza partidos de alto nivel desde el inicio del año.

18 de enero: Final de la Copa Africana de Naciones

Una semana después, el continente africano se apodera de los reflectores con la Final de la Copa Africana de Naciones. Este torneo continental siempre deja historias memorables, talento emergente y partidos de gran intensidad que consagran al mejor seleccionado de África. La competencia se juega en un ambiente único, con aficiones apasionadas que convierten cada partido en una fiesta. La CAN es conocida por revelar futuras estrellas del fútbol mundial y por ofrecer encuentros llenos de emoción y dramatismo hasta el último minuto.

1 de febrero: Primera Final de la Copa Intercontinental Femenina

Esta fecha marca un punto histórico para el fútbol femenil mundial. Se disputará la primera Final de la Copa Intercontinental Femenina, un nuevo torneo impulsado por FIFA que enfrentará a las campeonas de diferentes confederaciones. Este torneo busca equiparar la estructura competitiva del fútbol masculino y brindar a las futbolistas la oportunidad de competir al más alto nivel intercontinental.

Febrero: Xelajú MC enfrenta a Monterrey en Copa de Campeones

El fútbol guatemalteco tendrá protagonismo en febrero cuando Xelajú MC dispute la Primera Ronda de la Copa de Campeones de Concacaf. Los súper chivos, que alcanzaron la final de la Copa Centroamericana 2025 cayendo en penales ante Alajuelense, se medirán ante los Rayados de Monterrey de México. De superar esta serie, el rival de Xelajú sería el ganador del duelo entre Cruz Azul y Vancouver FC, lo que mantiene viva la ilusión de avanzar en el torneo continental más importante de la región.

Abril-Mayo: Finales de ligas europeas y copas nacionales

Antes de que las selecciones tomen el control del calendario en la Copa del Mundo, las grandes ligas europeas entrarán en su fase más decisiva. La Premier League, La Liga de España, Serie A y Bundesliga definirán a sus campeones en batallas que suelen extenderse hasta la última jornada. Simultáneamente, se disputarán las finales de prestigiosas copas nacionales como la FA Cup en Inglaterra, la Copa del Rey en España y la Coppa Italia.

30 de mayo: Final de la Champions League

El punto más alto del fútbol de clubes llegará el 30 de mayo con la Final de la UEFA Champions League. Esta es el día donde se define al rey de Europa y donde se escriben páginas que quedan grabadas para siempre en la historia del deporte. La Champions y su final es uno de los eventos deportivos más vistos del planeta. Noventa minutos que pueden convertir jugadores en leyendas y equipos en inmortales, todo bajo la presión de millones de aficionados alrededor del mundo.

11 de junio: Arranca el Mundial 2026

Después de la Champions, el planeta cambia completamente de foco. El 11 de junio arranca la Copa del Mundo 2026, el torneo más grande de todos los tiempos con un formato ampliado a 48 selecciones y tres países como sedes: Estados Unidos, México y Canadá. Desde ese día, el fútbol se apodera de todo durante más de un mes. Será la primera vez que el Mundial se dispute con este formato expandido, lo que significa más partidos, más selecciones participantes y más oportunidades para que países de diferentes continentes demuestren su nivel ante el mundo.

19 de julio: Final de la Copa del Mundo

Finalmente llega la fecha que paraliza al mundo del deporte. La Final de la Copa del Mundo se disputará el 19 de julio, noventa minutos que decidirán quién entra en la historia grande del deporte y quién se queda a un paso de la gloria. Se estima que este sea el partido más visto del año a nivel global, con miles de millones de personas siguiendo cada jugada, cada gol y cada emoción.

Así es como los primeros siete meses del 2026 abrazarán a los fanáticos del fútbol con eventos y partidos que prometen levantar de sus asientos a millones de aficionados. Será un año para recordar, dominado por la magia de la Copa del Mundo y las emociones que solo el balompié puede ofrecer.