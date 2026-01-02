¡El trofeo de la Copa del Mundo 2026 estará en Guatemala!

FIFA y Coca-Cola ultiman los preparativos para la sexta Gira del Trofeo de la Copa Mundial, que dará a miles de aficionados alrededor del mundo la oportunidad de ver el trofeo original antes del torneo que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos en 2026.

Guatemala aparece como uno de los países elegidos para recibir al símbolo más importante del fútbol mundial. El trofeo llegará al país el 13 de febrero de 2026, marcando su regreso tras 12 años de ausencia desde que visitó el territorio nacional previo al Mundial de Brasil 2014.

Aunque aún no se han revelado detalles específicos sobre el lugar exacto donde se exhibirá el trofeo ni la forma de acceso para el público, se espera que en las próximas semanas se confirme la logística del evento que permitirá a los aficionados guatemaltecos acercarse a la Copa del Mundo.

Una gira por 30 países

La Gira del Trofeo comenzará el 3 de enero de 2026 en Riad, Arabia Saudita, marcando el inicio de un recorrido por 30 federaciones miembro de FIFA. El tour incluirá 75 paradas a lo largo de más de 150 días, brindando a millones de seguidores la ocasión de ver en primera persona el trofeo más deseado del deporte rey.

Entre los países confirmados se encuentran Egipto, Turquía, Austria, India, Bangladés, Corea del Sur, Japón, Malasia, Indonesia, Tailandia, Kazajistán, Uzbekistán, Sudáfrica, Costa de Marfil, Marruecos, Portugal, España, Argelia, Francia, Guatemala y Honduras.

"El fútbol tiene una capacidad única para unir a las personas, independientemente de su origen o del idioma que hablen", declaró Mickael Vinet, vicepresidente de The Coca-Cola Company. El ejecutivo destacó que durante dos décadas, la Gira del Trofeo ha sido un viaje que ha unido al público con la magia del deporte.

El trofeo de la Copa del Mundo llegará al país el 13 de febrero de 2026. (Fotografía: FIFA Oficial).

La Gira del Trofeo de la Copa Mundial patrocinada por Coca-Cola cumple 20 años en 2026. A lo largo de este tiempo, más de cuatro millones de seguidores han participado en ella a través de 182 mercados alrededor del mundo, convirtiéndola en uno de los eventos más emblemáticos del fútbol.

En cada parada, la comunidad local tendrá acceso a experiencias inmersivas, pruebas interactivas de fútbol y contenidos exclusivos con leyendas de FIFA. Guatemala será uno de los privilegiados destinos donde los aficionados podrán vivir esta experiencia única antes del Mundial 2026.