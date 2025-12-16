FIFA anuncia boletos desde US$60 para el Mundial de 2026 tras quejas de los aficionados

Una nueva categoría, “Supporter Entry”, propondrá boletos “a US$60 cada uno, y disponibles para los 104 partidos”, incluida la final de la Copa del Mundo, precisó el ente rector del balompié en un comunicado.

“Esta iniciativa busca apoyar en primer lugar a los aficionados que siguen a su equipo nacional a lo largo del torneo”, añadió la FIFA.

El pasado jueves, la asociación Football Supporters Europe (FSE) se indignó por los “precios astronómicos (…) impuestos por la FIFA a los aficionados más fieles”.

Según la información de FSE, que afirmaba haber visto los “precios publicados progresiva y confidencialmente por la FIFA“, seguir a un mismo equipo desde el primer partido hasta la final “costaría (a un aficionado) como mínimo US6 mil 900 (cerca de 6.000 euros)”, “casi cinco veces más que durante el Mundial 2022 de Catar”.

Según la FIFA, “se han recibido hasta la fecha 20 millones de peticiones de entradas durante la fase actual de venta por sorteo“, que arrancó el jueves pasado.

“Esto demuestra que la política de billetería de la FIFA no es fija, que se decidió deprisa y sin la consulta adecuada”, reaccionó el martes la FSE tras el anuncio de los nuevos precios.

El Mundial de 2026 se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, y será la primera Copa del Mundo en la que participarán 48 selecciones.