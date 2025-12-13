FIFA recibe cinco millones de solicitudes para entradas del Mundial 2026 y estos son los partidos más solicitados

Fútbol Nacional

FIFA recibe cinco millones de solicitudes para entradas del Mundial 2026 y estos son los partidos más solicitados

Aficionados de más de 200 países pidieron boletos en un solo día; Colombia‑Portugal lidera la demanda y los precios ya superan los 700 dólares.

|

time-clock

Lusail (Qatar), 13/12/2022.- Players of Argentina react with fans after the FIFA World Cup 2022 semi final between Argentina and Croatia at Lusail Stadium in Lusail, Qatar, 13 December 2022. (Mundial de Fútbol, Croacia, Estados Unidos, Catar) EFE/EPA/Tolga Bozoglu

Para la Copa del Mundo 2026, se esperan llenos en la mayoría de los partidos que se disputarán en Canadá, México y Estados Unidos. (Foto Prensa Libre: EFE).

La FIFA recibió al menos cinco millones de solicitudes de entradas en 24 horas para asistir al Mundial 2026, que coorganizan Canadá, Estados Unidos y México, en el marco del último sorteo de boletos antes del inicio del torneo.

Las solicitudes fueron enviadas por aficionados de más de 200 países y territorios, indicó el organismo internacional, en un comunicado en el que destacó el enfrentamiento entre Colombia y Portugal como el más demandado.

Otros partidos del Mundial que han generado especial interés son Brasil-Marruecos, México-Corea del Sur, Ecuador-Alemania y Escocia-Brasil.

La FIFA añadió que los aficionados de Colombia, Inglaterra, Ecuador, Brasil, Argentina, Escocia, Alemania, Australia, Francia y Panamá son quienes han enviado más solicitudes.

LECTURAS RELACIONADAS

Inter Miami's Argentine forward #10 Lionel Messi arrives at the Salt Lake Stadium in Kolkata on December 13, 2025. Lionel Messi will unveil a 70-foot statue of himself in India on December 13 as he embarks on a three-day trip of the country that has sparked a fan frenzy. (Photo by Dibyangshu SARKAR / AFP)

Messi desata una ola de euforia en India y recibe un homenaje con una estatua de 21 metros

chevron-right
Composición de imágenes de Lionel Messi en Salt Lake Stadium, Calcuta: llegada, breve aparición y fan mostrando su boleto durante el GOAT Tour 2025.

Euforia, caos y enojo: Imágenes de cómo terminó la fugaz visita de Messi a Calcuta

chevron-right

En el caso de Escocia, el Mundial 2026 marcará el regreso de esta selección al torneo tras 28 años de ausencia.

Esta fuerte demanda —tras dos sorteos previos en los que todavía se desconocía la composición de los grupos— se produce en medio de un alza en los precios de los boletos y hoteles en las ciudades sede.

Los partidos de la fase de grupos están divididos en cuatro categorías según su atractivo. En los de mayor interés, una entrada cuesta desde 265 dólares y supera los 700 en los sectores más caros.

La demanda inicial ha estado marcada por el entusiasmo hacia partidos con atractivo internacional. El duelo entre Colombia y Portugal (27 de junio, Miami) encabeza la lista.

Completan los cinco más solicitados:

  • Brasil vs. Marruecos (13 de junio, Ciudad de Nueva York/Nueva Jersey)
  • México vs. República de Corea (18 de junio, Guadalajara)
  • Ecuador vs. Alemania (25 de junio, Ciudad de Nueva York/Nueva Jersey)
  • Escocia vs. Brasil (24 de junio, Miami)

La final se disputará en el estadio MetLife, en la Ciudad de Nueva York/Nueva Jersey, y el precio más bajo será de 4,100 dólares.

ESCRITO POR:

Douglas Suruy

Periodista de Prensa Libre, especializado en deportes con 14 años de experiencia. Reconocido por coberturas como el Mundial de Rusia 2018 y Colombia 2011 (Sub20).

Lee más artículos de Douglas Suruy

ARCHIVADO EN:

Colombia Fifa Futbol Internacional México Mundial 2026 Portugal 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS