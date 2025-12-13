FIFA recibe cinco millones de solicitudes para entradas del Mundial 2026 y estos son los partidos más solicitados

La FIFA recibió al menos cinco millones de solicitudes de entradas en 24 horas para asistir al Mundial 2026, que coorganizan Canadá, Estados Unidos y México, en el marco del último sorteo de boletos antes del inicio del torneo.

Las solicitudes fueron enviadas por aficionados de más de 200 países y territorios, indicó el organismo internacional, en un comunicado en el que destacó el enfrentamiento entre Colombia y Portugal como el más demandado.

Otros partidos del Mundial que han generado especial interés son Brasil-Marruecos, México-Corea del Sur, Ecuador-Alemania y Escocia-Brasil.

La FIFA añadió que los aficionados de Colombia, Inglaterra, Ecuador, Brasil, Argentina, Escocia, Alemania, Australia, Francia y Panamá son quienes han enviado más solicitudes.

En el caso de Escocia, el Mundial 2026 marcará el regreso de esta selección al torneo tras 28 años de ausencia.

Esta fuerte demanda —tras dos sorteos previos en los que todavía se desconocía la composición de los grupos— se produce en medio de un alza en los precios de los boletos y hoteles en las ciudades sede.

Los partidos de la fase de grupos están divididos en cuatro categorías según su atractivo. En los de mayor interés, una entrada cuesta desde 265 dólares y supera los 700 en los sectores más caros.

La demanda inicial ha estado marcada por el entusiasmo hacia partidos con atractivo internacional. El duelo entre Colombia y Portugal (27 de junio, Miami) encabeza la lista.

Completan los cinco más solicitados:

Brasil vs. Marruecos (13 de junio, Ciudad de Nueva York/Nueva Jersey)

(13 de junio, Ciudad de Nueva York/Nueva Jersey) México vs. República de Corea (18 de junio, Guadalajara)

(18 de junio, Guadalajara) Ecuador vs. Alemania (25 de junio, Ciudad de Nueva York/Nueva Jersey)

(25 de junio, Ciudad de Nueva York/Nueva Jersey) Escocia vs. Brasil (24 de junio, Miami)

La final se disputará en el estadio MetLife, en la Ciudad de Nueva York/Nueva Jersey, y el precio más bajo será de 4,100 dólares.