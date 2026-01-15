Mundial 2026: Fifa recibe 500 millones de solicitudes para entradas; Colombia vs Portugal lidera la demanda

La Fifa informó este miércoles que recibió más de 500 millones de solicitudes de entradas para el Mundial 2026, pese a la creciente polémica por los elevados precios de los boletos para el torneo, que se disputará a mediados de año en Estados Unidos, Canadá y México.

En un comunicado, el organismo rector del futbol mundial señaló que recibió solicitudes de aficionados provenientes de sus 211 asociaciones miembro y territorios.

El plazo para registrarse en el sorteo que asignará las entradas cerró el martes. La Fifa indicó que los aficionados serán notificados sobre el resultado de sus solicitudes “no antes del 5 de febrero”. Fuera de los tres países anfitriones, la mayor demanda provino de Alemania, Inglaterra, Brasil, España, Portugal, Argentina y Colombia.

El partido más solicitado fue el duelo entre Colombia y Portugal, que se disputará en Miami el 27 de junio, seguido por el encuentro entre México y Corea del Sur en Guadalajara, el 18 de junio, y la final del Mundial, prevista para el 19 de julio en East Rutherford, Nueva Jersey —vecina de Nueva York—.

“Quinientos millones de solicitudes de entradas en poco más de un mes es más que demanda alta; constituye una auténtica declaración de intenciones a escala mundial”, afirmó el presidente de la Fifa, Gianni Infantino.

“Somos conscientes de lo mucho que significa este torneo para la gente de todo el mundo y lo único que lamentamos es que el aforo de los estadios no sea ilimitado para poder recibirlos a todos”, agregó.

La Fifa ha enfrentado fuertes críticas por su política de precios para el torneo de 48 selecciones, con grupos de aficionados que calificaron los costos como “extorsivos” y “astronómicos”. La organización Football Supporters Europe (FSE) afirmó que los precios de las entradas son casi cinco veces más altos que los del Mundial de Catar 2022.

Ante esas críticas, la Fifa introdujo en diciembre una nueva categoría de entradas de bajo costo, con un precio de 60 dólares (51 euros) por boleto.