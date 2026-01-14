Arbeloa sobre el fracaso del Madrid en la Copa del Rey: “El responsable soy yo”

En su primera convocatoria, Arbeloa dejó en la capital española a jugadores importantes como Kylian Mbappé, Rodrygo y Jude Bellingham para darles descanso y llamó hasta siete canteranos, de los cuales dos de ellos jugaron de titulares: Jorge Cestero y David Jiménez.

Esta decisión no le salió bien contra un equipo que se encuentra en la decimoséptima posición de la tabla de la segunda categoría del fútbol español.

"Siempre en este club empatar ya es malo, es una tragedia, pues imagínate una derrota así. Es dolorosa y estoy seguro que todos nuestros aficionados lo sienten, sobre todo contra un equipo de categoría inferior", declaró Arbeloa en rueda de prensa.

"Si hay alguien responsable soy yo. Soy quien ha tomado las decisiones sobre quiénes han jugado y sobre cómo han jugado", insistió el nuevo preparador madridista, que subrayó que ahora toca recuperarse anímica y físicamente.

Arbeloa incidió en que estaba convencido de que la convocatoria con muchos canteranos y sin estrellas era la adecuada.

🎙️ @aarbeloa17: "Todos nos vamos dolidos, hay que levantarse e ir a por el partido del sábado". — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 14, 2026

Insultos racistas

La eliminación profundiza la crisis en la Casa Blanca tras la final perdida en Yedá, Arabia Saudita, contra el FC Barcelona en la Supercopa de España y que supuso la salida de Xabi Alonso del banquillo merengue.

La nota negativa fuera del campo se produjo antes del inicio del partido en los aledaños del estadio cuando un grupo de aficionados entonó cánticos racistas contra Vinícius.

"Vinícius, eres un mono", gritaron repetidamente un grupo de hinchas, según se observa en un video publicado por el diario AS.

Inmediatamente, el belga Thibaut Courtois, arquero del Real Madrid, lamentó los gritos: "¡Basta ya de racismo! Esto es bochornoso", escribió en redes sociales junto a unas imágenes de lo sucedido.