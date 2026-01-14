Real Madrid es eliminado de la Copa del Rey frente al Albacete en un bochornoso debut de Arbeloa

El Real Madrid quedó eliminado en los octavos de final de la Copa del Rey tras caer 3-2 ante el Albacete, en el debut de Álvaro Arbeloa como técnico merengue.

En un encuentro donde el conjunto Albacetistas fue superior durante los 90 minutos, se impuso con un gol en los últimos instantes del partido, obra de Jefté Betancor.

El equipo local se adelantó al minuto 42 por medio de Javi Villar, pero antes del descanso, Franco Mastantuono igualó el marcador para el Real Madrid y así se fueron 1-1 al entretiempo.

Ya en la segunda mitad, Albacete mantuvo la iniciativa y encontró el 2-1 parcial al minuto 82 nuevamente por medio de Jefté. Sin embargo, al 91', Gonzalo García marcó el 2-2 para el Real Madrid, y cuando todo indicaba que el encuentro se iría al tiempo extra, Jefté apareció una vez más para anotar el 3-2 definitivo y desatar la algarabía en el estadio Carlos Belmonte.

Han sido cuatro días para el olvido para el conjunto merengue: primero, la pérdida de la Supercopa de España frente al Barcelona; luego, la destitución de Xabi Alonso, y ahora, la eliminación en la Copa del Rey frente a un equipo de Segunda División, lo que representa un nuevo fracaso para la entidad madridista en el debut de Álvaro Arbeloa