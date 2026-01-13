“Si quisiera ser ‘Mou’, fracasaría estrepitosamente”, afirmó Arbeloa al presentarse como estratega del Real Madrid

En su primera comparecencia ante la prensa, el nuevo técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, quien dirigió este martes su primer entrenamiento, aseguró que no tiene miedo al fracaso y rechazó compararse con el exentrenador José Mourinho, aunque se confesó fiel seguidor del portugués.

“Para mí fue un privilegio ser entrenado por él, una persona que influyó mucho en mí”, afirmó Arbeloa en su primera rueda de prensa al frente del club blanco, previa al partido de octavos de final de la Copa del Rey ante el Albacete, de la segunda división.

“Voy a ser Arbeloa. No tengo miedo al fracaso, pero si quisiera ser Mou fracasaría estrepitosamente”, añadió el nuevo estratega, quien sustituyó a Xabi Alonso, cesado el lunes por los malos resultados. Mourinho fue técnico del Real Madrid entre 2010 y 2013, etapa en la que protagonizó episodios polémicos que incluso lo enfrentaron con parte de la afición merengue.

Al referirse a los jugadores, Arbeloa subrayó que “todos parten de cero”. “Es un nuevo comienzo para todos, empezando por el partido ante el Albacete. Todos los jugadores están con muchas ganas; me han mostrado esa ilusión”, explicó.

Cuestionado sobre la situación del brasileño Vinícius Jr., quien expresó diferencias con Alonso, dijo que espera verlo disfrutar, reír y bailar dentro del campo. Respecto a su relación con Xabi Alonso, con quien coincidió como jugador en el Liverpool y el Real Madrid, aseguró que han hablado: “Tenemos una amistad que está por encima de todo. Me deseó lo mejor. Le irá muy bien y estaremos siempre juntos”, afirmó.

También dejó claro que no le preocupan los egos en el vestuario: “Tenemos una plantilla con grandes futbolistas y todos son muy buenos chicos. No hay nadie más interesado en ganar títulos que los jugadores”.

Arbeloa, quien dirigía al filial desde junio en la tercera división, señaló que permanecerá en el club “hasta que el Real Madrid lo quiera”. “Esta es mi casa, así lo siento”, recalcó.

ADN madridista: ganar

Álvaro Arbeloa reconoció que “es un día especial”, y asumió el cargo “consciente de la responsabilidad” que implica. “Tengo 42 años, el sábado haré 43, y llevo 20 en esta casa. Cada día en el mejor club del mundo ha sido especial”, expresó. “Hoy es uno de esos días. Tengo una bonita tarea por delante y mucha ilusión”.

Añadió que está preparado para las críticas y que conoce bien la exigencia del cargo: “En 123 años de historia del Real Madrid es difícil que se reconozca que se ha jugado bien. Aquí ha habido entrenadores que ganaron tres Ligas de Campeones y aún así eran cuestionados”, ironizó.

“Sé dónde estoy. La exigencia es máxima, pero tengo claro lo que significa jugar bien y lo que quiere el aficionado. En este club hay algo fundamental: ganar”, puntualizó.Su debut será este miércoles ante el Albacete, mientras que su primer partido en el banquillo del Bernabéu será el sábado frente al Levante.

“Este club es ganar, ganar y volver a ganar. Esa exigencia, ese ADN que nos ha traído hasta aquí, es nuestra guía”, concluyó.