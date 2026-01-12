Xabi Alonso: Los factores que llevaron a su destitución como estratega del Real Madrid

El Real Madrid anunció este 12 de enero la salida de Xabi Alonso como entrenador del primer equipo, una decisión tomada de mutuo acuerdo tras siete meses al frente del conjunto merengue.

El técnico tolosarra, de 44 años, llegó en el verano de 2025 con la misión de revitalizar a un club que venía de una temporada en blanco bajo la dirección de Carlo Ancelotti. Sin embargo, su proyecto terminó diluyéndose entre resultados irregulares y lesiones clave.

Un inicio prometedor:Alonso aterrizó en Chamartín con credenciales de lujo: campeón de la Bundesliga con el Bayer Leverkusen y considerado como un estratega innovador en su estilo de juego. Su propuesta apostaba por presión alta, posesión y un sistema con línea de cinco, carrileros y doble contención y tres jugadores en ataque, o bien el conocido 4-3-3, siempre apostando por un juego de presión alta.

El arranque fue ilusionante: victorias en Liga y Liga de Campeones, buen fútbol y una afición esperanzada. El club respaldó su idea con fichajes estratégicos como Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold y Álvaro Carrera para reforzar una defensa que había sido el talón de Aquiles en la campaña anterior.

Primer golpe: el derbi madrileño

La primera gran grieta apareció el 27 de septiembre, cuando el Real Madrid cayó 5-2 ante el Atlético en el Metropolitano. Aunque el equipo reaccionó con seis victorias consecutivas —incluido un triunfo en el clásico frente al Barcelona—, el episodio dejó dudas sobre la solidez del proyecto. A ello se sumó un incidente con Vinícius Jr., quien abandonó enfadado el campo tras ser sustituido, evidenciando tensiones en el vestuario tras ganar el clásico.

Anfield, el inicio del derrumbe

La visita al Liverpool en la Liga de Campeones marcó otro punto de inflexión. El Madrid fue ampliamente superado y solo la actuación de Courtois evitó una goleada de escandalo: cayó 1-0. Luego llegaron tres empates consecutivos en Liga (Rayo, Elche y Girona), la pérdida del liderato y una creciente sensación de fragilidad defensiva y futbolistica.

Aunque hubo destellos como el 0-3 en San Mamés, las derrotas ante el Celta en casa y ante el Manchester City en Europa encendieron las alarmas. El equipo se mostró sin ideas, con cambios tácticos constantes y jugadores fuera de posición. La presión alta se desvaneció y el físico no acompañó.

La Supercopa, sentencia definitiva

El último intento de Alonso por enderezar el rumbo fue la Supercopa en Arabia Saudita. Tras superar al Atlético en semifinales, el Madrid cayó 3-2 ante el Barcelona en la final, sellando el destino del técnico. La derrota confirmó que el proyecto no había cuajado.

Factores del fracaso de Xabi

Manejo de vestuario: El conflicto con Vinícius en el clásico y la falta de control interno fueron determinantes.

El conflicto con Vinícius en el clásico y la falta de control interno fueron determinantes. Lesiones: Jugadores clave como Alexander-Arnold, Carvajal y Militao han estado fuera por lesiones durante largos periodos. Las constantes bajas, tanto de corta como de larga duración, se han convertido en un problema recurrente en toda la gestión de Alonso.

Jugadores clave como Alexander-Arnold, Carvajal y Militao han estado fuera por lesiones durante largos periodos. Las constantes bajas, tanto de corta como de larga duración, se han convertido en un problema recurrente en toda la gestión de Alonso. Rendimiento individual bajo: Vinícius encadenó 16 partidos sin marcar; Rodrygo y Valverde sin encontrar su mejor versión; Bellingham jugando en roles que lo limitaron.

Vinícius encadenó 16 partidos sin marcar; Rodrygo y Valverde sin encontrar su mejor versión; Bellingham jugando en roles que lo limitaron. Apuestas fallidas: Arda Güler y Mastantuono comenzaron bien, pero se diluyeron con el paso de las jornadas.

Balance y situación actual

Xabi Alonso deja al Real Madrid con el siguiente balance:

Subcampeón de la Supercopa de España

En octavos de final de la Copa del Rey

Segundo en Liga, a 4 puntos del Barcelona

Octavo en Liga de Campeones tras seis jornadas

Su registro: 33 partidos dirigidos, 24 victorias, 4 empates y 5 derrotas al frente de los merengues.

La era Xabi Alonso, que comenzó con ilusión y promesas de revolución táctica, termina con un proyecto que no termino de encontrar estabilidad.