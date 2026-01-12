Real Madrid destituye a Xabi Alonso tras la derrota en la Supercopa frente al Barcelona

Tras la derrota ante el Barcelona por 3-2 en la final de la Supercopa de España, el Real Madrid anunció este lunes 12 de enero la destitución del entrenador español Xabi Alonso.

Alonso, quien asumió el cargo en verano 2025, quedó fuera del conjunto merengue apenas siete meses después de su llegada. El club lo informó por medio de sus redes sociales, con el siguiente comunicado:

“El Real Madrid C. F. comunica que, de mutuo acuerdo entre el club y Xabi Alonso, se ha decidido poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo. Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo, porque es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa. Nuestro club agradece a Xabi Alonso y a todo su equipo técnico el trabajo y la dedicación en todo este tiempo, y les desea mucha suerte en esta nueva etapa de sus vidas”.

Asimismo, el club confirmó al exdefensor Álvaro Arbeloa como nuevo entrenador del primer equipo: El Real Madrid C. F. comunica que Álvaro Arbeloa es el nuevo entrenador del primer equipo, Álvaro Arbeloa ha sido el entrenador del Castilla desde junio de 2025, y ha desarrollado toda su carrera como entrenador en la cantera del Real Madrid, desde 2020. Dirigió al Infantil A en la temporada 2020-2021 proclamándose campeón de Liga, al Cadete A en la 2021-2022 y al Juvenil A desde 2022 hasta 2025. Como entrenador del Juvenil A, consiguió el triplete en la 2022-2023 (Liga, Copa del Rey y Copa de Campeones) y la Liga en la temporada 2024-2025".