¿Cuándo vuelve a jugar el Barcelona? Tras haber ganado la Supercopa de España frente al Real Madrid

Luego de que el Barcelona venciera al Real Madrid 3-2 en la gran final de la Supercopa de España, disputada en Yeda, Arabia Saudita, dónde el extremo brasileño Raphinha se convirtió en la figura del partido al anotar dos goles que le dieron el triunfo al cuadro azulgrana, logrando así el bicampeonato frente a su acérrimo rival.

Con el primer título de la temporada en el bolsillo, los dirigidos por el estratega alemán Hansi Flick deben enfocarse ahora en las tres competiciones restantes.

En la Liga de Campeones, el equipo ocupa la posición 15 a falta de dos jornadas para concluir la fase de liga. El cuadro culé aún busca ingresar entre los primeros ocho clasificados para asegurar su pase directo a los octavos de final.

Por su parte, en La Liga marchan en la primera posición, con cuatro puntos de ventaja sobre el Real Madrid. Mientras tanto, en la Copa del Rey —torneo del que son campeones vigentes— se medirán en los octavos de final ante el Racing de Santander.

El encuentro copero será un auténtico duelo entre dos históricos del balompié español. El cuadro catalán parte como favorito; sin embargo, tendrá enfrente a un rival que ya demostró capacidad para eliminar a equipos de peso, como el Villarreal. Será un partido que promete emociones fuertes.

¿Cuándo vuelve a jugar el Barcelona?

Los actuales monarcas de la Supercopa de España se medirán el próximo jueves 15 de enero ante el Racing de Santander, por los octavos de final de la Copa del Rey. El encuentro se disputará en el estadio El Sardinero, a las 14.00 horas de Guatemala.