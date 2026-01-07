Copa del Rey: Cruces de octavos con Real Madrid, Barcelona y Atlético ante visitas complicadas

Este miércoles 7 de enero se realizó el sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey 2025-2026, en el salón de actos Luis Aragonés de la Ciudad Deportiva de Las Rozas, donde los 16 equipos clasificados conocieron a sus próximos rivales.

Los grandes favoritos al título, como el FC Barcelona, el Real Madrid, el Atlético de Madrid y el Athletic Club, estuvieron ubicados en bombos separados, lo que garantizó cruces atractivos y llenos de emoción. El sorteo dejó emparejamientos que prometen máxima intensidad y posibles sorpresas.

El Real Madrid, bajo la dirección de Xabi Alonso, se prepara para una visita exigente al Albacete, el conjunto merengue buscará imponer su jerarquía frente a un rival que intentará aprovechar la localía para dar la sorpresa en la Copa del Rey. Por su parte, el vigente campeón, el Barcelona, afrontará una dura prueba ante el Racing de Santander, equipo que ya demostró su capacidad para eliminar a rivales de peso tras dejar fuera al Villarreal.

El Atlético de Madrid, dirigido por Diego Simeone, se medirá al histórico Deportivo de La Coruña, dos veces campeón del certamen. Este enfrentamiento promete emociones fuertes, con dos clubes de gran tradición en España.

LECTURAS RELACIONADAS Ter Stegen vuelve a lesionarse y compromete su futuro con el Barcelona

Finalmente, el Athletic Club tendrá como adversario a la Cultural Leonesa, otro representante de la Segunda División que buscará eliminar al segundo más ganador del certamen.

Las eliminatorias se disputarán a partido único los días 13, 14 y 15 de enero. Según el formato del torneo, los equipos de Segunda División ejercerán como locales.

Cruces completos de octavos de final:

Deportivo de La Coruña (2ª) vs Atlético de Madrid

Racing de Santander (2ª) vs FC Barcelona

Cultural Leonesa (2ª) vs Athletic Club

Albacete (2ª) vs Real Madrid

Burgos CF (2ª) vs Valencia CF

Real Betis vs Elche

Real Sociedad vs Osasuna

Alavés vs Rayo Vallecano