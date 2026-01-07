Ter Stegen vuelve a lesionarse y compromete su futuro con el Barcelona

Cuando parecía que el Barcelona y el guardameta Marc-André ter Stegen por fin podrían solucionar su tortuosa relación, el portero alemán ha vuelto a lesionarse, esta vez por un problema físico no especificado en la rodilla, justo cuando se perfilaba una posible cesión al Girona.

Ter Stegen se lesionó este martes en Yeda, Arabia Saudita, durante el entrenamiento previo a la semifinal de la Supercopa. De inmediato regresó a Barcelona para someterse a pruebas médicas.

92 partidos perdidos desde la temporada 23-24 Y es que el portero de Moenchengladbach, de 33 años, ha encadenado una lesión tras otra en las últimas tres temporadas, en las que se ha perdido un total de 92 partidos, según datos de 'Transfermarkt'.

En total, Ter Stegen ha estado 439 días de baja: 139 (22 partidos) en esta campaña por una lesión en la espalda, 214 entre (51) en la 24-25 por una rotura en el tendón de la rótula y 86 en la 23-24 (19) por una lesión en la espalda.

Los problemas físicos del alemán se suman a la necesidad de jugar para poder disputar el Mundial del próximo verano con Alemania, una cuestión que en el Barcelona, desde la llegada de Joan Garcia, tiene imposible. Y cuando se abría la posibilidad de recalar como cedido en el Girona, ahora se ha lesionado.

El quinto mejor pagado de la plantilla

Ter Stegen es el quinto jugador mejor pagado de la plantilla dirigida por Hansi Flick, con un salario estimado de ocho millones de euros netos por temporada, lo que representa una carga económica significativa para las finanzas del club, que aún arrastra restricciones por la falta de fair play financiero.

El guardameta es consciente de que no puede competir con el gran momento de Joan García, quien ha encajado solo 14 goles en 16 partidos, ha realizado 44 paradas en 58 intentos y ha dejado su portería a cero en siete ocasiones. Su rendimiento ha sido clave en los últimos encuentros frente al Villarreal y al Espanyol, al punto que ya se menciona como posible convocado a la selección.

Ahora, Ter Stegen está a la espera de los resultados médicos. Según estos, sabrá si su futuro inmediato pasa por el Girona o, nuevamente, por el banquillo del Barcelona.