“Me gustaría tener mi propio club… arrancar de abajo y poder darle la oportunidad a los chicos”, afirma Messi

El astro argentino Lionel Messi afirmó que le gustaría ser propietario de un club cuando se retire del futbol, en una entrevista publicada este martes por un canal de streaming de su país, en la que también habló sobre su vida familiar, su personalidad y hasta sus preferencias en bebidas.

“Técnico, la verdad que no me veo; mánager me gusta, pero si te tengo que decir una de las tres, me gusta más la de ser propietario”, señaló el capitán de la Albiceleste en una entrevista con el canal Luzu TV, grabada en diciembre.

“Me gustaría tener mi propio club... arrancar de abajo y poder darle la oportunidad a los chicos, a la gente, que crezcan y hacer un club importante”, agregó un Messi de 38 años, más sonriente que en sus habituales contactos con los medios.

En mayo de 2025, Messi —quien aún no ha definido si participará en el Mundial de 2026— dio sus primeros pasos en esa dirección al incorporarse como socio del club Deportivo LSM, un proyecto de su amigo Luis Suárez, que compite en las divisiones menores del futbol uruguayo.

Durante la entrevista, el campeón del mundo con Argentina en 2022 también habló de su vínculo con su esposa, Antonela Roccuzzo, y aseguró ser romántico, aunque no muy demostrativo. “Soy mucho de comerme las cosas, de guardarme todo para adentro, de comerme los problemas; cambié mucho, pero aún soy así”, añadió el capitán del Inter Miami, quien reconoció que, por su forma de ser, hizo terapia cuando jugaba en el Barcelona.

También habló sobre cómo se insulta a sí mismo cuando no le salen bien las cosas: “Tuve muchos partidos malos, que fui un desastre o situaciones uno contra uno, gol errado, y me he dicho de todo por adentro. Me he ‘molestado’ bastante”.

Se refirió además al momento en que dejó la Albiceleste tras perder tres finales consecutivas entre 2014 y 2016: “Me arrepentí muchísimo, porque veía los partidos de la selección y me quería morir. Menos mal que pude volver”.

“El mejor ejemplo es no renunciar nunca, seguir intentándolo. En lo que sea. Golpearte, levantarte y volver a intentarlo. Y si no se da, quedarte con que hiciste todo lo posible para conseguir tu sueño”, subrayó.

Durante la charla, además, el 10 habló de su reticencia al baile, al que solo se anima cuando está “escabiado” (borracho), y reveló que su bebida alcohólica predilecta es el vino, que a veces combina con Sprite “para que pegue más rápido”.