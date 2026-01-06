Supercopa: El Real Madrid afronta una baja sensible para las semifinales ante el Atlético de Madrid

El Real Madrid completó en la mañana del Día de Reyes su segundo y último entrenamiento en la ciudad deportiva de Valdebebas, con la ausencia del francés Kylian Mbappé, quien no pudo ejercitarse con el grupo y será baja para la semifinal de la Supercopa de España ante el Atlético de Madrid.

El esguince de rodilla que sufrió el delantero en el entrenamiento abierto del Real Madrid, el pasado 30 de diciembre, lo dejó fuera del derbi madrileño. Luego de perderse el primer partido de 2026 ante el Real Betis, en LaLiga, Mbappé no pudo entrenar el martes y permanecerá en Madrid para continuar con su recuperación.

En caso de que su evolución sea positiva y el Real Madrid clasifique a la final de la Supercopa, programada para el domingo en el estadio Rey Abdullah, en Yeda, el atacante francés viajaría el viernes a Arabia Saudita para unirse a la concentración del equipo.

En una mañana fría en la capital española, con tres grados, el técnico Xabi Alonso reunió a todos sus jugadores disponibles, tras la primera sesión de recuperación realizada el lunes. Se confirmó la recuperación del central Dean Huijsen, superada la sobrecarga muscular que lo dejó fuera ante el Betis, y el capitán Dani Carvajal completó con intensidad su cuarta sesión con el grupo, acercándose a su regreso tras dos meses y medio de baja.

La práctica comenzó con un calentamiento en el gimnasio. Ya en el césped, los jugadores realizaron ejercicios de movilidad, rondos, una rueda de pases táctica y, para cerrar, un partido y remates a centros laterales, según informó el club en su sitio web.

Junto a Mbappé también estuvieron ausentes el brasileño Éder Militao, quien continúa con el tratamiento por su lesión muscular, y el inglés Trent Alexander-Arnold, quien viajará a Arabia Saudita pese a no estar disponible por molestias musculares.