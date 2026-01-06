Barcelona vs. Athletic Club: Día, hora y dónde ver la primera semifinal de la Supercopa

Barcelona vs. Athletic Club: Día, hora y dónde ver la primera semifinal de la Supercopa

Barcelona y el Athletic Club inauguran la Supercopa de España 2026 en Arabia Saudita, donde vascos y catalanes buscarán convertirse en el primer finalista; los dirigidos por Hansi Flick llegan como los actuales monarcas.

Herberth Marroquín

Athletic Club y Barcelona se medirán este miércoles en la primera semifinales de la Supercopa de España.(Foto Prensa Libre:AFP).

Barcelona y Athletic Club disputarán este miércoles la primera semifinal de la Supercopa de España 2026, que se celebrará en Arabia Saudita, como ha ocurrido en las últimas ediciones.

El cuadro dirigido por Hansi Flick llega en gran momento a esta Supercopa, liderando la Liga española con cuatro puntos de ventaja sobre el Real Madrid.

Además, el conjunto azulgrana aterriza en Yeda como vigente campeón de Liga, Copa del Rey y Supercopa 2025, tras imponerse en la edición anterior a los merengues en la final con marcador de 5-2.

Sin embargo, el equipo catalán tiene el reto de conservar el título, pero antes deberá superar una semifinal frente a un conjunto vasco siempre complicado, que buscará alcanzar nuevamente la final. El Barcelona parte como favorito para llegar al duelo decisivo, mientras que el Athletic Club, comandado por Ernesto Valverde, intentará dar la gran sorpresa.

El encuentro promete emociones, con dos equipos que buscarán avanzar a la final para pelear por el primer título del año. El cuadro azulgrana aspira a sumar su título número 16 de Supercopa, mientras que los Leones de San Mamés buscarán añadir el cuarto a sus vitrinas. Cabe recordar que ambos se enfrentaron en la semifinal de la edición 2025, donde el equipo de Flick ganó 2-0 con goles de Gavi y Lamine Yamal.

Día, hora y dónde ver el Barcelona vs. Athletic Club

La primera semifinal de la Supercopa de España entre catalanes y vascos se jugará este miércoles 7 de enero en Yeda, Arabia Saudita. El encuentro está programado para las 13.00 horas de Guatemala y será transmitido por Sky Sports Guatemala.

Athletic Club Barcelona FC Futbol Internacional Supercopa de España 
