Mbappé impide que el Real Madrid le haga el pasillo al Barcelona tras ganar la Supercopa

Kylian Mbappé protagonizó uno de los gestos más polémicos de la final de la Supercopa de España. Una vez entregado el trofeo al Barcelona, el delantero francés impidió que se produjera la imagen habitual en este tipo de finales: el equipo perdedor haciendo el pasillo al ganador.

Las imágenes de la retransmisión captaron el momento exacto en que Mbappé reprochaba a sus compañeros que estuvieran esperando al Barcelona para hacerles el pasillo. El francés hizo señas con el brazo para que los jugadores del Real Madrid se fueran directamente a los vestuarios antes de tiempo.

El gesto antideportivo resultó especialmente sorprendente porque el partido, aunque tenso como es habitual en un Clásico, no había sido violento o tenido nada fuera de lo normal. Incluso al finalizar la final se vieron muestras de compañerismo, como Dani Carvajal preocupándose por el estado de Ronald Araujo tras su lesión.

Mbappé sin incidencia en la final

El delantero francés no tuvo ningún impacto positivo en la final tras ingresar en el tramo final del partido. Mbappé se había perdido el partido de Liga contra el Betis y la semifinal de la Supercopa ante Atlético de Madrid por lesión, y ni siquiera se había desplazado a Arabia Saudita inicialmente.

Una vez lograda la clasificación para la gran final, el francés voló a territorio saudita y entró en la convocatoria. Con el marcador 3-2 a favor del Barcelona, Xabi Alonso decidió darle entrada al terreno de juego provocando la ilusión del madridismo con el retorno de su estrella.

Sin embargo, Mbappé no generó ninguna ocasión clara y únicamente provocó la expulsión de Frenkie de Jong en los minutos finales. El delantero vio como se le escapaba otro título con el Real Madrid, club con el que aún no ha ganado nada desde su llegada.

El gesto que evitó el pasillo

En las imágenes se observa claramente cómo Mbappé, con movimientos enérgicos de su brazo, indicaba a sus compañeros que no se quedaran en el campo esperando al Barcelona. El delantero francés gesticulaba señalando hacia el túnel de vestuarios, sugiriendo de manera insistente que todos debían retirarse de inmediato.

Varios jugadores del Madrid que ya estaban posicionados para formar el pasillo tradicional al campeón terminaron desistiendo de la idea ante la actitud del francés, quien prácticamente lideró la retirada anticipada al camerino.