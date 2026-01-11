Hansi Flick, el rey de las finales: ocho títulos en ocho partidos decisivos dirigidos

Hansi Flick escribió otra página dorada en su carrera como entrenador. El técnico alemán dirigió su octava final y conquistó su octavo título tras la victoria 3-2 del Barcelona sobre Real Madrid en la Supercopa de España. El estratega mantiene un récord perfecto del 100% de efectividad en partidos decisivos.

Con esta victoria sobre los merengues, Flick revalidó el primer título que logró como entrenador culé la pasada temporada. Curiosamente, es la primera vez en su carrera que dirige dos veces una final del mismo torneo, algo que no había sucedido en ninguna de sus siete finales anteriores.

El técnico alemán se ha convertido en un auténtico especialista en duelos definitivos desde que arrancó su trayectoria como entrenador principal en clubes. Con Barcelona ya suma tres finales ganadas, y las tres con la misma víctima: Real Madrid. A estas conquistas se suman cinco títulos más obtenidos con Bayern Munich.

Con Bayern Munich (5 títulos):

Copa Alemana 2020 - Venció 4-2 al Bayer Leverkusen el 4 de julio de 2020, en medio de la pandemia de COVID-19. UEFA Champions League 2020 - Derrotó 1-0 al PSG en la final, en una edición marcada por el histórico 8-2 que le propinó al Barcelona en cuartos de final. Supercopa de Europa 2020 - Conquistó el trofeo con victoria 2-1 sobre el Sevilla el 24 de septiembre de 2020. Supercopa de Alemania 2020 - Completó el póker del 2020 al vencer 3-2 al Borussia Dortmund el 30 de septiembre. Mundial de Clubes 2021 - Sumó su quinto título al conquistar el torneo frente a Tigres de México por 1-0 el 11 de febrero de 2021.

Con FC Barcelona (3 títulos):

Supercopa de España 2025 - Debutó con el Barcelona goleando 5-2 al Real Madrid en su primera final como culé. Copa del Rey 2025 - Venció 3-2 en la prórroga al Real Madrid el 26 de abril de 2025, logrando su séptima victoria consecutiva. Supercopa de España 2026 - Conquistó su octavo título tras el triunfo 3-2 sobre Real Madrid, repitiendo competición por primera vez en su carrera.

Un especialista en finales

La racha triunfal de Flick comenzó en noviembre de 2019 cuando asumió el mando del Bayern Munich. Desde entonces no ha perdido ni una sola final por un título, estableciendo un récord que pocos técnicos pueden presumir en la historia del fútbol mundial.

Tras su exitoso paso por el Bayern, Flick llegó al Barcelona en el verano de 2024 y sorprendentemente ha mantenido intacta esa magia en los partidos clave. Los tres títulos conseguidos con los culés han sido todos ante el Real Madrid, convirtiéndose en la pesadilla de Xabi Alonso en finales.

La victoria de hoy permite a Flick mantener y aumentar su racha perfecta, dejando a Xabi Alonso sin su primer título como técnico del Real Madrid. El alemán ha demostrado tener una capacidad especial para preparar encuentros definitivos y sacar lo mejor de sus jugadores en los momentos más importantes.