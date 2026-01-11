El Barcelona amplía su ventaja en el palmarés con su 16 Supercopa de España

El Barcelona logró este domingo, con la victoria ante el Real Madrid (3-2) en la final de la Supercopa de España en Yeda (Arabia Saudita), su título 16 de la competición, ampliando su ventaja en el palmarés histórico.

El doblete de Raphinha y el de Lewandowski le dieron el segundo título consecutivo del torneo a los de un Hansi Flick, que cuenta todas sus finales como entrenador por victorias -ocho entre Bayern Múnich y Barcelona-, mientras que deja a Xabi Alonso sin poder sumar su primer título como entrenador del Real Madrid.

Con la victoria este domingo igualó también el balance particular de títulos logrados en Arabia Saudí, con ediciones desde 2020 menos en 2021 debido a la pandemia del coronavirus: tres del Barcelona (2023, 2025 y 2026) y otros tres del Real Madrid (2020, 2022 y 2024).

Además, es la tercera final en Arabia Saudí que el Barcelona le gana al Real Madrid, ya que todos sus títulos han sido frente al equipo blanco.

Historial de la Supercopa

1982: Real Sociedad - Real Madrid (0-1 y 4-0)

1983: Barcelona - Athletic (3-1 y 0-1)

1984: Athletic (campeón Liga y Copa)

1985: Atlético Madrid - Barcelona (3-1 y 0-1)

1986: No se disputó (.)

1987: No se disputó (.)

1988: Real Madrid - Barcelona (2-0 y 1-2)

1989: Real Madrid (ganador Liga y Copa)

1990: Real Madrid - Barcelona (1-0 y 4-1)

1991: Barcelona - Atlético (0-1 y 1-1)

1992: Barcelona - Atlético (3-1 y 1-2)

1993: Real Madrid - Barcelona (3-1 y 1-1)

1994: Barcelona - Zaragoza (0-2 y 4-5)

1995: Deportivo - Real Madrid (3-0 y 2-1)

1996: Barcelona - Atlético (5-2 y 1-3)

1997: Real Madrid - Barcelona (1-2 y 4-1)

1998: Mallorca - Barcelona (2-1 y 1-0)

1999: Valencia - Barcelona (1-0 y 3-3)

2000: Deportivo - Espanyol (0-0 y 2-0)

2001: Real Madrid - Zaragoza (1-1 y 3-0)

2002: Deportivo - Valencia (3-0 y 1-0)

2003: Real Madrid - Mallorca (2-1 y 3-0)

2004: Zaragoza - Valencia (1-0 y 1-3)

2005: Barcelona - Betis (0-3 y 1-2)

2006: Barcelona - Espanyol (0-1 y 3-0)

2007: Sevilla - Real Madrid (1-0 y 3-5)

2008: Real Madrid - Valencia (3-2 y 4-2)

2009: Barcelona - Athletic (1-2 y 3-0)

2010: Barcelona - Sevilla (3-1 y 4-0)

2011: Barcelona - Real Madrid (2-2 y 3-2)

2012: Real Madrid - Barcelona (3-2 y 2-1)

2013: Barcelona - Atlético (1-1 y 0-0)

2014: Atlético - Real Madrid (1-1 y 1-0)

2015: Athletic - Barcelona (4-0 y 1-1)

2016: Barcelona - Sevilla (0-2 y 3-0)

2017: Real Madrid - Barcelona (1-3 y 2-0)

2018: Barcelona - Sevilla (2-1)

