Barcelona bicampeón de la Supercopa de España: los culés vencen 3-2 al Real Madrid en un partido de infarto

Barcelona se coronó bicampeón de la Supercopa de España al vencer 3-2 al Real Madrid en una final de infarto disputada este domingo en el Alinma Stadium de Yeda, Arabia Saudí. Los culés conquistaron su segundo título consecutivo de esta torneo tras un partido de infarto que tuvo cuatro goles en apenas 10 minutos.

El equipo de Hansi Flick demostró carácter para rematar dos veces en un encuentro que parecía destinado al empate. Raphinha, con un doblete, y Robert Lewandowski fueron los héroes de una noche mágica para el Barcelona que confirmó su dominio en el fútbol español.

Con este triunfo, Hansi Flick alcanza un récord impresionante: el técnico alemán ha disputado ocho finales entre Bayern Munich y FC Barcelona, ganándolas todas. El estratega mantiene su racha perfecta en partidos decisivos y suma su segundo título al frente del conjunto azulgrana tras conquistar LaLiga el semestre pasado.

Cuatro goles en 10 minutos de locura

El primer gol del partido llegó al minuto 36 tras una jugada de contragolpe perfectamente ejecutada. Raphinha recibió un pase desde el lado izquierdo del área y definió con la zurda para poner el 1-0 a favor del Barcelona.

Antes del gol, ambos equipos habían generado ocasiones. Vinícius tuvo una clara que no pudo definir, mientras que Lamine Yamal probó a Courtois con un remate que el portero belga detuvo sin problemas.

El final del primer tiempo fue de infarto, comenzó con una explosión total de emociones. Al minuto 45+2 Vinícius Júnior empató el partido tras un contragolpe fulminante. El brasileño definió con la derecha desde el centro del área para poner el 1-1 y encender el partido.

Dos minutos después, al 45+4, Barcelona respondió inmediatamente. Robert Lewandowski anotó un golazo con la derecha desde el centro del área tras una jugada elaborada. El polaco puso el 2-1 con una definición precisa que hizo estallar a la afición culé presente en Yeda.

Pero la locura no terminó ahí. Al minuto 45+6, apenas dos minutos después del gol de Lewandowski, Gonzalo García empató nuevamente para el Real Madrid. El canterano remató con la derecha a quemarropa desde el lado derecho tras un saque de esquina para establecer el 2-2.

Raphinha sentenció con un desvío en el minuto 73

El partido se mantuvo igualado durante más de 20 minutos hasta que llegó el gol decisivo. Al minuto 73, Raphinha volvió a aparecer para sentenciar la final con un remate desviado con la derecha desde fuera del área que sorprendió a Courtois. El brasileño puso el 3-2 definitivo con su segundo gol de la noche.

Real Madrid intentó reaccionar con los cambios de Xabi Alonso. Mbappé, Arda Güler y Mastantuono ingresaron al campo buscando el empate, pero la defensa culé se mantuvo firme. Lamine Yamal y Pedri controlaron el ritmo del partido en los minutos finales para asegurar el título.

Hansi Flick, el rey de las finales

El técnico alemán mantiene una estadística perfecta en partidos decisivos. Con este título, Hansi Flick ha ganado las ocho finales que ha disputado en su carrera como entrenador: seis con Bayern Munich y ahora dos con FC Barcelona. El estratega demostró nuevamente su capacidad para preparar encuentros importantes.

Barcelona conquista su segundo título consecutivo de la Supercopa de España tras haber ganado el torneo en 2025. Los culés dominan este certamen que se ha convertido en su especialidad durante los últimos años, consolidándose como el mejor equipo de España en la actualidad.