Fútbol Internacional

Lamine Yamal confirma su mejoría y es opción para la final del Barsa contra el Real Madrid

Lamine Yamal se entrenó con normalidad este sábado 10 de enero y es opción para el técnico Hansi Flick para el partido del Barcelona contra el Real Madrid, en la final de la Supercopa de España.

EFE

|

El delantero del FC Barcelona Lamine Yamal (c) participa en un entrenamiento del equipo este sábado en Yeda, Arabia Saudita. (Foto Prensa Libre: EFE).

Lamine Yamal entrenó este sábado con el resto de sus compañeros, en la segunda sesión completa del Barcelona, tras ser suplente contra el Athletic Club debido a unos problemas estomacales y confirma su mejoría y sus opciones para el partido del domingo, en la final de la Supercopa de España contra el Real Madrid.

La presencia del ‘10’ azulgrana en el entrenamiento apunta a una inclusión en el once titular que continuó definiendo Hansi Flick en una sesión que arrancó con pasillo de collejas a dos futbolistas, por sendas celebraciones.

Eric García, por su 25 cumpleaños, el 9 de enero, y el sueco Roony Bardghji, quien, el mismo día, se hizo oficial su ficha con el primer equipo, tras jugar la primera mitad de temporada con ficha del filial, acompañado del dorsal ‘19’ que lucirá desde este domingo en la Supercopa de España.

También dedicó Hansi Flick dos minutos para reunir a sus futbolistas y dar una charla antes del comienzo de la sesión, que contó, además, con el portero alemán Marc-André ter Stegen, tras reincorporarse a la expedición, que abandonó el 6 de enero para someterse a unas pruebas en la rodilla que, finalmente, descartaron que hubiera lesión alguna.

Ida y vuelta a Barcelona para un guardameta que, aunque no vaya a ser de la partida, cuyo lugar es para Joan García salvo contratiempo de última hora, quiso estar con sus compañeros en el clásico que definirá el primer título de la temporada.

