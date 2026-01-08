Final Supercopa de España: Hora en Guatemala del partido entre Barcelona y Real Madrid

Real Madrid y Barcelona disputarán la gran final de la Supercopa de España, tras imponerse en sus respectivas semifinales. El torneo, que se celebra en Yeda, Arabia Saudita, llega a su punto culminante con el enfrentamiento entre los dos clubes más importantes y seguidos del mundo.

El conjunto dirigido por Hansi Flick buscará defender su corona este domingo, luego de una actuación arrolladora en semifinales, donde goleó 5-0 al Athletic Club de Ernesto Valverde.

Los azulgranas no tuvieron inconvenientes para sellar su pase a la final gracias a los tantos de Fermín López, Ferran Torres, Bardghji y un doblete de Raphinha, quien se erigió como la gran figura del encuentro.

Por su parte, el Real Madrid protagonizó un intenso derbi madrileño frente al Atlético de Madrid. A pesar de la ausencia de Kylian Mbappé, el equipo de Xabi Alonso logró imponerse con un sufrido triunfo, gracias a un golazo de Federico Valverde y otro tanto de Rodrygo Goes. El cuadro colchonero descontó por medio del noruego Alexander Sorloth, pero no fue suficiente para evitar la derrota.

De esta manera, la final volverá a enfrentar a Barcelona y Real Madrid en una nueva edición del clásico español, donde ambos buscarán conquistar el primer título de la temporada. Cabe recordar que, en la Supercopa del 2025, los catalanes se llevaron el trofeo tras vencer a los merengues por 5-2, en una exhibición ofensiva del equipo de Flick.

¿Cuándo y a qué hora se jugará la final?

La final entre Barcelona y Real Madrid, por la Supercopa de España, se disputará el domingo 11 de enero, a las 13.00 horas de Guatemala, en el estadio King Abdullah Sport City de Yeda Arabia Saudita. Un duelo que promete emociones y donde se conocerá al nuevo monarca de la Supercopa.