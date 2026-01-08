El Real Madrid, sin Mbappé, se lleva el derbi y disputará la final de la Supercopa contra el Barcelona

El Real Madrid jugará la final de la Supercopa de España el domingo, en Yeda (Arabia Saudita), ante el FC Barcelona, tras imponerse 2-1 al Atlético de Madrid en las semifinales. El gol de Fede Valverde, antes de los dos minutos, marcó un partido en el que los de Simeone generaron más remates, pero carecieron del acierto necesario para forzar los penaltis.

La energía de Valverde se impuso al minuto y 17 segundos. En una falta a más de 25 metros de la portería de Jan Oblak —quien erró al colocar la barrera, en la que además Sorloth se puso de perfil—, el uruguayo preparó uno de sus mejores recursos: el potente golpeo de balón. Colocó el esférico con mimo sobre el césped del estadio Alinma, dio diez pasos hacia atrás, tomó aire y soltó un cañonazo que se coló en la portería rojiblanca.

Valverde celebró con efusividad. Corrió, se golpeó la cabeza, se tiró al césped y, tras recibir la felicitación de sus compañeros, lanzó un grito al público, mayoritariamente madridista. Un gol que puso de cara la semifinal para el equipo de Xabi Alonso, que no supo controlar el partido. Abusó del juego largo desde la salida, sin resultado, mientras Thibaut Courtois tuvo que intervenir para mantener la ventaja.

Las ocasiones más claras fueron para Sorloth. En los minutos 33 y 35, remató dos veces de cabeza: la primera, en el primer palo tras un córner, obligó a una gran parada de Courtois; la segunda, sin marca en el segundo poste, se fue por encima del travesaño.

El Atlético generaba más peligro, pero Rodrygo pudo ampliar la ventaja en el minuto 28. Álvaro Carreras ganó un balón a Baena tras un tiro de esquina, superó a Marc Pubill y habilitó a Rodrygo, que recortó a Gallagher y quedó solo ante Oblak. Sin embargo, el brasileño remató flojo y centrado. Aun así, se redimió.

Rodrygo tuvo también opción de asistir a Vinícius, quien lo acompañó en el ataque y protagonizó un duelo verbal con Diego Simeone. Cercanos en el campo, ambos intercambiaron palabras durante varios minutos. Ya en la segunda parte, cuando ‘Vini’ fue sustituido, ambos vieron tarjeta amarilla. Además, el técnico rojiblanco se acercó al capitán merengue, Dani Carvajal, camino al vestuario, para comentarle un lance del encuentro.

El derbi fue ganando temperatura en la segunda mitad. Rodrygo, tras fallar en la primera parte, marcó al 55: pase filtrado de Valverde desde la banda derecha, control orientado del brasileño ante Le Normand y definición ante Oblak para el 2-0.

Pero la ventaja solo duró tres minutos. Giuliano Simeone centró desde la izquierda y encontró a Sorloth en el segundo palo. El noruego superó a Asencio —quien reclamó falta por empujón— y esta vez sí venció a Courtois. El Atlético lo intentó hasta el final. Griezmann, con una chilena; Marcos Llorente, con un disparo frontal; y Julián Álvarez, con un remate cruzado, estuvieron cerca de igualar.

Tchouaméni fue clave en los últimos minutos. En una defensa de emergencia con Valverde de lateral derecho, Mendy por izquierda, y el propio Tchouaméni como central junto a Carreras, el francés evitó el empate al cortar un remate de Griezmann dentro del área.

El Atlético buscó hasta el final una plaza en la final del domingo, sin éxito. Habrá clásico: Real Madrid y FC Barcelona disputarán por cuarta vez consecutiva el título de la Supercopa de España.