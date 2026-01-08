Valverde, tras su golazo al Atlético de Madrid: “Jugaron mucho mejor que nosotros”

El uruguayo Fede Valverde hizo autocrítica pese a la clasificación del Real Madrid a la final de la Supercopa de España, tras superar 2-1 al Atlético de Madrid en la segunda semifinal. El mediocampista reconoció que el rival fue “mucho mejor” y que el equipo debe “estar mucho más junto cuando toca sufrir”.

Valverde rompió el partido a los 77 segundos con un gran golpeo de tiro libre. “Es mi primer gol después de tantos partidos sin marcar. Era un buen partido para volver a hacerlo y que el equipo ganara”, celebró, antes de lanzar un mensaje autocrítico previo a la final contra el FC Barcelona.

“Hay que ser autocrítico por la imagen en el partido. Hemos tenido ocasiones, pero ellos tuvieron muchas más; jugaron mucho mejor que nosotros y lo tenemos que corregir. Somos un gran equipo, pero hay que estar mucho más juntos cuando toca sufrir”, añadió.

Aunque valoró de forma positiva la importancia de su gol, reconoció que al Real Madrid le faltó generación de juego para crear ocasiones más allá del contragolpe.

“Es verdad que uno siempre quiere empezar ganando. Es muy difícil comenzar perdiendo y darle la vuelta al partido. Nos relajamos un poco con el gol del inicio; nos costó tener la pelota. Hemos tenido ocasiones saliendo al contragolpe. Hay que ser autocríticos y seguir mejorando”, declaró a Movistar+.

Sobre la imagen de los jugadores exhaustos en los minutos finales, pese al reciente parón navideño, Valverde atribuyó el desgaste al clima.

“Después de tantos partidos que llevamos los dos equipos, el calor nos afectó a todos los jugadores. Trabajamos para esto, pero hay momentos en que el cuerpo lo siente, y los últimos minutos fueron muy duros para ambos”, analizó.

MENOS DE DOIS MINUTOS E JA TEMOS GOL. E QUE GOLAÇO!!!



Valverde de falta!!!pic.twitter.com/rJ7vZ6r2al https://t.co/AGQRemrC3j — 𝐋𝐚 𝐋𝐢𝐠𝐚 𝐁𝐫 🇪🇸🇧🇷 (@LaLigaBR) January 8, 2026

Finalmente, no quiso revelar detalles de las conversaciones entre Diego Simeone y Vinícius Jr., luego de los roces entre ambos en el campo.“Es código de futbolista y técnico. Es parte del fútbol. Es un derbi, como se vio, y lo importante es que quede en el campo. Que el fútbol siga viviendo de este folclore y no pierda la chispa”, comentó.

De cara al duelo por el título, concluyó: “Hay que estar preparados, descansar bien y jugar con mentalidad de ganar”.