Supercopa: El Barcelona golea al Athletic Club con una gran actuación del extremo brasileño Raphinha

Liderado por el brasileño Raphinha, autor de un doblete, el FC Barcelona humilló 5-0 al Athletic Club en semifinales de la Supercopa de España, disputada en Arabia Saudita. Los azulgranas defenderán su título el domingo ante el Real Madrid o el Atlético.

El Barça ni siquiera tuvo que forzar la máquina para aplastar a un conjunto vasco que es apenas una sombra del de anteriores temporadas.Los hombres de Hansi Flick, que iniciaron la consecución de su triplete (Liga, Copa del Rey y Supercopa de España) la temporada pasada con este trofeo, tratarán de levantarlo por 16.ª ocasión.

El Barça dejó sentenciado el choque antes del descanso. Ferran Torres (22) adelantó a los culés. Fermín López (30) amplió la distancia. Luego, el sueco Roony Bardghji (34) marcó tras regatear a Adama Boiro, y Unai Simón erró en su intento de detener el esférico.

“Me encanta cómo jugamos como equipo; congeniamos muy bien, defendimos bien y estuvimos muy acertados; los goles fueron impresionantes”, remarcó Flick en rueda de prensa. “Necesitábamos unos minutos para jugar nuestro partido”, reconoció el preparador alemán, consciente de que su equipo no se soltó hasta marcar el primer gol.

Doblete de Raphinha

Unai Simón, portero titular de la Roja y bajo presión ante la irrupción de su homólogo culé Joan García, evitó el cuarto tanto justo antes del descanso al desviar a córner un remate de cabeza hacia su propia portería del central Dani Vivian.

Raphinha sacó un latigazo para anotar el cuarto gol del cuadro de Flick (38) y cazó una pelota en el área para subir el quinto al marcador (52). “No era un partido fácil. El Athletic tiene mucha calidad y jugadores que pueden resolver un encuentro, pero los que hacemos el partido fácil o difícil somos nosotros”, analizó Raphinha al término del encuentro. “Creo que siempre voy a buscar mi mejor nivel; no voy a decir que estoy en el mejor nivel”, declaró.

Los Leones vascos, sin su estrella Nico Williams —mermado por una pubalgia que arrastra desde hace varios meses—, pudieron salvar el honor, pero el remate de Oihan Sancet fue repelido por el poste (43). Unai Gómez (77) tuvo la ocasión más clara después de plantarse solo ante Joan García, pero su remate se marchó desviado.

“De los peores partidos”

Con gesto serio, el central rojiblanco Dani Vivian se limitó a disculparse ante sus hinchas por el abultado resultado: “Lo primero es pedir perdón a los aficionados; eran dos partidos para conseguir un título”, afirmó tras el choque.

“Ha sido un partido en el que comenzamos bien, pero en cuanto el Barça nos hizo un gol, acusamos demasiado el golpe. Si contra estos equipos agachas la cabeza, te pasan por encima”, declaró Ernesto Valverde en conferencia de prensa.

“Un partido malo, de los peores que hemos hecho en mucho tiempo y justo el día en que nos jugábamos una Supercopa aquí. Nos tenemos que levantar, y eso es lo que vamos a hacer”, añadió el técnico del Athletic.

Sin Lamine Yamal, quien ingresó al 72, el Barça necesitó apenas la primera mitad para llevarse un triunfo que confirma su buen arranque de año.