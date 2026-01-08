Mbappé se unirá al Real Madrid para la final de la Supercopa, asegura Xabi Alonso

Fútbol Internacional

Mbappé se unirá al Real Madrid para la final de la Supercopa, asegura Xabi Alonso

Xabi Alonso aseguró el astro francés Kylian Mbappé se unirá a la delegación madridista que disputará la final del domingo contra el FC Barcelona en Arabia Saudita.

|

time-clock

Kylian Mbappé es opción para el partido de la final de la Supercopa de España. (Foto Prensa Libre: AFP).

Kylian Mbappé es opción para el partido de la final de la Supercopa de España. (Foto Prensa Libre: AFP).

Las declaraciones del timonel blanco fueron dadas después de que su equipo venciera 2-1 al Atlético de Madrid en la semifinal del torneo este jueves en Yedá.

"Mbappé viajará mañana (viernes), y el partido será diferente al de esta noche. Se encuentra mucho mejor, hoy (jueves) se ha entrenado y sus sensaciones son buenas", afirmó el orientador en rueda de prensa.

"Tendrá las mismas opciones de jugar el domingo que todos los demás jugadores que forman parte del grupo", agregó.

El técnico vasco había asegurado la víspera que Mbappé, con un golpe en la rodilla izquierda y ausente del grupo oficial anunciado por el club para disputar la Supercopa, llegaba justo para ocupar su lugar en la semifinal ganada este jueves contra el Atlético.

LECTURAS RELACIONADAS

Barcelona y Real Madrid disputarán la gran final de la Supercopa. (Foto Prensa Libre: EFE)

Final Supercopa de España: Hora en Guatemala del partido entre Barcelona y Real Madrid

chevron-right
Real Madrid's Uruguayan midfielder #08 Federico Valverde celebrates after scoring his team's first goal during the Spanish Supercup semi-final football match between Atletico Madrid and Real Madrid at King Abdullah Sports City in Jeddah on January 8, 2026. (Photo by Fadel SENNA / AFP)

Valverde, tras su golazo al Atlético de Madrid: “Jugaron mucho mejor que nosotros"

chevron-right

El capitán de los Bleus podría entrar en juego en función del desarrollo del partido, como hizo la temporada pasada en la final de la Copa del Rey, perdida en la prórroga ante el Barsa por 3-2.

Mbappé es el goleador esta temporada del gigante español con 18 goles en liga y nueve en la Liga de Campeones de Europa.

Con información de AFP

ESCRITO POR:

Fernando López R.

Periodista de Prensa Libre, especializado en deportes con más de 20 años de experiencia como reportero y editor. Reconocido por coberturas como los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, Pekín 2008 y Londres 2012.

Lee más artículos de Fernando López R.

ARCHIVADO EN:

Futbol Internacional Kylian Mbappé Real Madrid Supercopa España Xabi Alonso 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS