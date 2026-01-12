Arda Güler protagoniza un gesto de frustración que se vuelve viral tras la derrota del Real Madrid

Fútbol Internacional

Arda Güler protagoniza un gesto de frustración que se vuelve viral tras la derrota del Real Madrid

Arda Güler terminó la final con frustración: tras la derrota del Madrid ante el Barcelona, el turco resbaló y cayó al intentar patear una botella camino al vestuario.

Herberth Marroquín

|

time-clock

YEDA (ARABIA SAUDÍ), 11/01/2026.- El centrocampista neerlandés del FC Barcelona, Frenkie de Jong (2i), disputa el balón ante el delantero turco del Real Madrid, Arda Guler, durante el encuentro de la final de la Supercopa de España entre el FC Barcelona y el Real Madrid, este domingo en el estadio Ciudad Deportiva del Rey Abdalá de Yeda (Arabia Saudí). EFE/ Kai Försterling

Arda Guler pelea el esférico frente a Frenkie de Jong en la final de la Supercopa de España: (Foto Prensa Libre: EFE).

El clásico español volvió a ser protagonista en la gran final de la Supercopa de España 2026, disputada en Yeda, Arabia Saudita. Al igual que en la edición anterior, Barcelona y Real Madrid se enfrentaron por el título, y nuevamente el conjunto azulgrana salió victorioso.

Los dirigidos por Hansi Flick se impusieron por 3-2 en un duelo cargado de emociones, conquistando así el primer trofeo de la temporada.

Para el cuadro merengue, la derrota significó perder la oportunidad de sumar el primer título del año. El encuentro estuvo marcado por la intensidad y las ocasiones en ambos arcos, pero fueron los catalanes quienes lograron inclinar la balanza a su favor durante los 90 minutos.

El episodio viral de Arda Güler, más allá del resultado, uno de los momentos más comentados llegó tras el pitazo final. Güler, quien ingresó en la segunda mitad en lugar de Federico Valverde, no logró tener el impacto esperado en el juego y terminó la noche con una actuación discreta, en una temporada que ha venido de más a menos para el centrocampista, quien ha perdido la titularidad en el once merengue.

LECTURAS RELACIONADAS

El delantero brasileño Raphinha celebra después de marcar el tercer gol de su equipo durante la final de la Supercopa. (Foto Prensa Libre: AFP).

¿Cuándo vuelve a jugar el Barcelona? Tras haber ganado la Supercopa de España frente al Real Madrid

chevron-right
Kylian Mbappé luce desconsolado tras perder la final de la Supercopa de España ante el FC Barcelona. (Foto Prensa Libre: AFP)

Mbappé impide que el Real Madrid le haga el pasillo al Barcelona tras ganar la Supercopa

chevron-right

Visiblemente molesto por la derrota, el internacional turco se dirigía al túnel cuando intentó desahogar su frustración pateando con fuerza una botella en el suelo. Sin embargo, la grama le jugó una mala pasada: resbaló y cayó al césped, dejando una imagen que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Lo que viene para el Madrid

Sin tiempo para lamentaciones, el Real Madrid deberá pasar página de inmediato. El próximo miércoles afrontará los octavos de final de la Copa del Rey, donde visitará al Albacete, en busca de recuperar sensaciones y seguir en la pelea por los títulos del curso.

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Herberth Marroquín

Lee más artículos de Herberth Marroquín

ARCHIVADO EN:

Arda Guler Futbol Internacional Real Madrid 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS