Arda Güler protagoniza un gesto de frustración que se vuelve viral tras la derrota del Real Madrid

El clásico español volvió a ser protagonista en la gran final de la Supercopa de España 2026, disputada en Yeda, Arabia Saudita. Al igual que en la edición anterior, Barcelona y Real Madrid se enfrentaron por el título, y nuevamente el conjunto azulgrana salió victorioso.

Los dirigidos por Hansi Flick se impusieron por 3-2 en un duelo cargado de emociones, conquistando así el primer trofeo de la temporada.

Para el cuadro merengue, la derrota significó perder la oportunidad de sumar el primer título del año. El encuentro estuvo marcado por la intensidad y las ocasiones en ambos arcos, pero fueron los catalanes quienes lograron inclinar la balanza a su favor durante los 90 minutos.

El episodio viral de Arda Güler, más allá del resultado, uno de los momentos más comentados llegó tras el pitazo final. Güler, quien ingresó en la segunda mitad en lugar de Federico Valverde, no logró tener el impacto esperado en el juego y terminó la noche con una actuación discreta, en una temporada que ha venido de más a menos para el centrocampista, quien ha perdido la titularidad en el once merengue.

Visiblemente molesto por la derrota, el internacional turco se dirigía al túnel cuando intentó desahogar su frustración pateando con fuerza una botella en el suelo. Sin embargo, la grama le jugó una mala pasada: resbaló y cayó al césped, dejando una imagen que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

An even better angle of Arda Guler’s fall as he tried to kick the water bottle 😂😂😂 pic.twitter.com/OOo8SrxqBh https://t.co/Mu0Og3oQPB — george (@StokeyyG2) January 12, 2026

Lo que viene para el Madrid

Sin tiempo para lamentaciones, el Real Madrid deberá pasar página de inmediato. El próximo miércoles afrontará los octavos de final de la Copa del Rey, donde visitará al Albacete, en busca de recuperar sensaciones y seguir en la pelea por los títulos del curso.