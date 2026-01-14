“El club debe creer en ti y el equipo también”, afirma Hansi Flick tras la salida de Xabi Alonso del Real Madrid

En alusión a la destitución de Xabi Alonso al frente del Real Madrid el lunes, el técnico del FC Barcelona, Hansi Flick, aseguró este miércoles que la directiva del club y el vestuario deben confiar en el entrenador para alcanzar el éxito.

"Es parte del futbol y no podemos cambiarlo. El club debe creer en ti y el equipo también. Los que toman las decisiones deben hacerlo, y el Madrid lo ha hecho así, pero no es cosa mía", afirmó Flick en rueda de prensa previa al partido de octavos de final ante el Racing de Santander, líder de la Segunda División.

"El trabajo de entrenador es muy complicado, tenemos muchas responsabilidades, pero al final es parte de nuestra labor y hay que vivir con ello", añadió el preparador alemán, quien reveló que mantiene una buena relación con el técnico vasco, que solo estuvo medio año al frente del Real Madrid.

"Nos conocimos en Leverkusen y hemos mantenido contacto. Es futbol y le deseo lo mejor. Seguro que pronto tendrá un gran proyecto para él y su cuerpo técnico. Es futbol y hay que seguir, pero es un gran entrenador y tiene un gran futuro", aseveró.

Tras el despido de Alonso y la llegada de Álvaro Arbeloa al banquillo blanco, Flick advirtió que "nunca se sabe lo que puede pasar en el futuro"."Las cosas cambian. Aquí también puede suceder. El futbol depende de las victorias, y en los grandes clubes, aún más", indicó, aunque reconoció que la situación en Can Barça es estable: "Somos una gran familia y valoro mucho lo que hemos construido".

El técnico germano adelantó que el uruguayo Ronald Araújo y el portugués João Cancelo —presentado el martes como nuevo jugador azulgrana— podrían tener minutos ante el Racing, del que advirtió que será un rival exigente. "Será un partido importante ante un equipo que le ganó al Villarreal, que es tercero en nuestra Liga", indicó Flick. "Cuando eres jugador del Barça, debes darlo todo sobre el césped", insistió.