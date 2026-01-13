¿Quién es Álvaro Arbeloa, el nuevo director técnico del Real Madrid?

¿Quién es Álvaro Arbeloa, el nuevo director técnico del Real Madrid?

Álvaro Arbeloa inicia oficialmente su etapa como entrenador del Real Madrid, marcando el comienzo de un nuevo capítulo para el club merengue.

Herberth Marroquín

Real Madrid's new coach Alvaro Arbeloa (R) leads a training session at Real Madrid Sports City in Valdebebas, in the outskirts of Madrid, on January 13, 2026. Real Madrid appointed Alvaro Arbeloa as new coach on January 12, 2026 after coach Xabi Alonso has left the club by mutual consent, a day after the team lost the Spanish Super Cup final against rivals Barcelona, AFP reports. (Photo by Oscar DEL POZO / AFP)

Álvaro Arbeola dirige su primera práctica como entrenador del Real Madrid este martes 13 de enero en la ciudad deportiva de Valdebebas. (Foto Prensa Libre: AFP).

Este martes 13 de enero marcó el inicio oficial de la etapa de Álvaro Arbeloa como entrenador del Real Madrid. El exfutbolista salmantino ofreció su primera rueda de prensa en la Ciudad Deportiva de Valdebebas y dirigió su primera sesión de entrenamiento al frente del conjunto blanco, dando comienzo a un nuevo capítulo en la historia del club madridista.

Álvaro Arbeloa Coca, nacido en Salamanca el 17 de enero de 1983, se formó en la cantera del Real Madrid antes de iniciar una carrera que lo llevó por distintos escenarios del fútbol europeo. Tras formarse como futbolista con el equipo merengue, pasó al Deportivo La Coruña y posteriormente al Liverpool, uno de los clubes más históricos de Inglaterra.

En 2009 regresó al Real Madrid, donde vivió sus mejores años como lateral derecho, disputando más de 225 partidos y convirtiéndose en pieza importante para técnicos como José Mourinho y Carlo Ancelotti. Su último encuentro con el club fue en 2016.

Apodado “el Espartano” por su carácter combativo y su defensa férrea del escudo blanco, Arbeloa se ganó el cariño de una afición muy exigente por su entrega dentro y fuera del campo. Con el Real Madrid conquistó ocho títulos: dos Ligas de Campeones, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa, una Liga, dos Copas del Rey y una Supercopa de España.

Además, formó parte de la generación dorada de la Selección Española que ganó el Mundial de 2010 y las Eurocopas de 2008 y 2012, sumando 56 partidos como internacional.

Su paso como entrenador

Tras colgar los botines, Arbeloa inició su carrera como entrenador en la cantera madridista en 2020. Dirigió al Infantil A (campeón de Liga en 2020-2021), al Cadete A (2021-2022) y al Juvenil A (2022-2025), con el que logró un histórico triplete en la temporada 2022-2023 (Liga, Copa del Rey y Copa de Campeones) y revalidó el título liguero en 2024-2025. Desde junio de 2025 asumió el mando del Real Madrid Castilla, consolidando su perfil como estratega.

Ahora el reto es mayúsculo: liderar a uno de los equipos más importantes del mundo y con mayor historia, el quince veces campeón de Europa. Arbeloa es un estratega que conoce la casa desde sus raíces y cuya principal misión es mantener al club en lo más alto, peleando por todos los títulos posibles en esta temporada, en la que el club blanco aún compite por todo. Su primer desafío será avanzar a los cuartos de final de la Copa del Rey.

Alvaro Arbeola Futbol Internacional Real Madrid 
