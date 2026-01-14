Video: Así fue el gol que le dio el triunfo al Albacete y eliminó al Real Madrid de la Copa del Rey

Albacete firma una noche histórica y elimina al Real Madrid en la Copa del Rey en el debut de Álvaro Arbeloa como estratega merengue.

En el estadio Carlos Belmonte, el Albacete de la segunda división de España protagonizó una de las mayores sorpresas en la historia reciente de la Copa del Rey al derrotar 3-2 al Real Madrid en un partido vibrante que se definió en el último suspiro. La ciudad manchega vivió una noche mágica que quedará grabada para siempre en la memoria de sus aficionados.

Desde el pitazo inicial, el conjunto local salió sin complejos, decidido a buscar el arco defendido por Andriy Lunin. La presión y el ímpetu del Albacete dieron frutos antes del descanso, cuando Javi Villar abrió el marcador al minuto 42, desatando la ilusión en las gradas. Sin embargo, el Real Madrid reaccionó y, antes del entretiempo, el argentino Franco Mastantuono igualó el marcador con un gol que parecía encaminar la remontada merengue.

La segunda mitad fue el escenario del show de Jefté Betancur. El delantero manchego se convirtió en el héroe absoluto tras ingresar de cambio al minuto 58.

Cuando el reloj marcaba el minuto 82, Jefté apareció para poner el 2-1 y poner en jaque al equipo dirigido por Álvaro Arbeloa. Pero el Madrid, fiel a su historia, no se rindió: Gonzalo García, su goleador en las últimas semanas, empató al 91, y todo apuntaba a la prórroga.

Sin embargo, el destino tenía reservado un capítulo épico. En el minuto 96, Albacete recuperó el esférico y filtró un pase entre líneas para su delantero, que corrió hacia el área. En la primera definición, su disparo rebotó en Dani Carvajal, pero el balón volvió a caerle, y en segunda instancia sacó brújula y se inventó un remate espectacular por encima del meta ucraniano para sellar el 3-2 definitivo y desatar la euforia en el estadio Belmonte en una noche inolvidable.

El pitazo final confirmó lo impensable: el Albacete eliminó al quince veces campeón de Europa y avanzó en la Copa del Rey. Una ciudad entera no dormirá esta noche, tras una de las páginas más gloriosas en la historia del cuadro manchego. Mientras tanto, para el Real Madrid, se consuma un fracaso rotundo en un equipo que no levanta, ni en lo anímico ni en lo futbolístico.

