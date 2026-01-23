Ana Lucía Martínez y Aisha Solórzano protagonizan el duelo guatemalteco en la Liga MX Femenil

La jornada cinco del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil ofrecerá un partido especial para el fútbol guatemalteco. Este sábado 24 de enero, Cruz Azul Femenil visitará a FC Juárez Femenil en un choque directo entre dos equipos que marchan entre los primeros ocho de la tabla y que estará protagonizado por Ana Lucía Martínez y Aisha Solórzano, referentes de la selección nacional.

Será la primera vez que ambas futbolistas guatemaltecas se enfrenten oficialmente en el máximo circuito del fútbol femenino mexicano, en un duelo que promete intensidad, goles y emociones. El encuentro se disputará a las 18:00 horas de Guatemala en el estadio Olímpico Benito Juárez, y será transmitido por Fox Sports Deportes.

Ana Lucía Martínez, figura consolidada de Cruz Azul Femenil, suma dos goles en el Clausura 2026 y es una de las líderes del plantel dirigido por Diego Testas. Desde su llegada a las celestes en el Apertura 2025, tras su paso por Rayadas de Monterrey —donde fue bicampeona—, ha mantenido un rendimiento destacado.

Por su parte, Aisha Solórzano llegó a Juárez Femenil para este torneo y ya se estrenó como goleadora en la fecha anterior. Con velocidad y determinación, la delantera apunta a ser una de las nuevas figuras del balompié nacional.

Choque clave en la tabla

Juárez llega al partido enrachado tras sumar tres triunfos al hilo, mientras que Cruz Azul buscará reponerse de su primera derrota del certamen y mantener el paso en la zona de clasificación.

El encuentro entre cementeras y fronterizas no solo será determinante en lo deportivo, sino que también representará algo historico para Guatemala, al reunir en el mismo campo a dos de las futbolistas más importantes de Guatemala dónde ambas saldrán con el objetivo de guiar a sus equipos a una victoria.