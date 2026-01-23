He-Man 2026: ¿Cuándo se estrena la película live action de Masters of the Universe?

Uno de los héroes más queridos por generaciones de las décadas de 1980 y 1990 fue, sin duda, el príncipe de Eternia, cuya identidad secreta era He-Man. Este emblemático personaje llegará a la pantalla en su versión en live action en el 2026.

Recordado por su frase “¡Por el poder de Grayskull!” y por utilizar su Espada del Poder para transformarse en el legendario superhéroe, He-Man será interpretado por Nicholas Galitzine, quien llevará al público a un nuevo enfrentamiento con su antagonista, Skeletor, papel que será encarnado por Jared Leto.

Masters of the Universe (Amos del Universo) tendrá su versión cinematográfica de He-Man, una cinta que desde hace años se venía gestando y que finalmente estaría dirigida por Travis Knight, destaca Diario AS.

La película, que se estrenaría el próximo 5 de junio del 2026, seguirá al príncipe Adam, de 10 años, en una aventura en la Tierra tras estrellarse su nave. Allí deberá buscar su mágica Espada del Poder, ya que es el único vínculo que posee con Eternia, describe The Hollywood Reporter.

Esta búsqueda le toma al menos 20 años, por lo que en su juventud decide regresar a Eternia para defender a su pueblo de Skeletor. La aventura comienza cuando el príncipe descubre sus poderes.

La trama sumergirá a los seguidores de He-Man en la aventura de su vida, en la que se convertirá en ¡el hombre más poderoso del universo! y enfrentará a Skeletor, un hechicero demoníaco de rostro cadavérico, así como a su ejército de villanos.

Tráiler oficial de Amos del Universo

El primer adelanto de la película ya fue presentado, y muestra a Nicholas Galitzine como ¡el hombre más poderoso del universo! En su inicio, se le escucha decir:

“Todo lo que has escuchado en leyendas y cuentos para dormir: tigres que hablan, naves espaciales y espadas mágicas que pueden hacer a un hombre tan poderoso como un dios… De donde yo vengo, todo esto es real”, acompañado de imágenes de Eternia, que se encuentra en conflicto.

El tráiler deja ver cómo Adam va descubriendo su destino y cómo puede defender a su pueblo con la ayuda de la Espada del Poder, lo que lo lleva a transformarse en He-Man.

Elenco principal de El amo del universo