He-Man vuelve a la pantalla: así luce Skeletor en el tráiler de “Amos del Universo”

¡Por el poder de Grayskull… ya tengo el poder! La legendaria frase de He-Man vuelve a cobrar vida con el esperado regreso de Masters of the Universe (Los amos del Universo), cuya adaptación en live action llegará a los cines el 5 de junio del 2026.

El jueves 22 de enero fue presentado el primer avance de la película, que llevó a los seguidores de la saga de vuelta a los años 80. Se había presentado un teaser de 30 segundos en la que se veían apenas unos segundos de esta nueva producción.

El elenco principal está encabezado por Nicholas Galitzine, quien interpreta a He-Man; Jared Leto, como el villano Skeletor; Camila Mendes, en el papel de Teela; e Idris Elba, como Duncan.

La historia sitúa nuevamente al espectador en el reino de Eternia. “En las regiones más remotas del espacio, el reino de Eternia se ve amenazado por el malvado Skeletor y sus huestes de oscuridad. Para salvar el reino de su padre y proteger la vida de sus seres queridos, el joven príncipe Adam debe recuperar una espada mítica y convertirse en el legendario guerrero conocido como He-Man”, dice el avance oficial del filme.

Medios internacionales han destacado que El villano del live-action, quien es interpretado porLeto, es una versión más terrorífica que la caricatura.

Jared Leto como Skeletor en esta nueva versión de Los amos del Universo. (Foto Prensa Libre: Sony Pictures)

En los más de dos minutos de la película se observa el camino que le lleva a He-Man a convertirse en el héroe. Él vive en el planeta Tierra protegido y busca su espada que le llevará de vuelta a casa.

Además de los protagonistas ya mencionados, el reparto incluye a Alison Brie, James Purefoy, Morena Baccarin, Jóhannes Haukur Jóhannesson y Charlotte Riley.

La dirección de la película está a cargo de Travis Knight, con un guion firmado por Chris Butler, Aaron Nee, Adam Nee y Dave Callaham.

He-Man apareció por primera vez en 1981, como creación de DC Comics. La serie animada Los amos del Universo fue estrenada en 1983 y alcanzó notoriedad internacional.