“Master of the universe”: primer teaser de live action

¡Por el poder de Grayskull… Ya tengo el poder! está de vuelta. El miércoles 21 de enero los seguidores de Masters of the Universe o Los amos del Universo tuvieron un regreso a los años 80 con un teser de esta película que trae de vuelta a los personajes que ahora estarán en este live action: He-Man (Nicholas Galitzine), Teela (Camila Mendes) o Duncan (Idris Elba).

Se tendrá el regreso a Eternia y se recuerda la serie original que dio vida a múltiples aventuras. "En las regiones más remotas del espacio, el reino de Eternia se ve amenazado por el malvado Skeletor y sus malvadas huestes de la oscuridad. Para salvar el reino de su padre y proteger la vida de sus seres queridos, el joven príncipe Adam debe recuperar una espada mítica y convertirse en el legendario guerrero conocido como "He-Man", dice el previo de este proyecto cinematográfico.

El personaje de He-Man hizo su primera aparición en 1981, creado por DC Comic. La historia titulada Los amos del Universo fue llevada a la televisión en una serie animada en 1983.

El antagonista central será Skeletor, quien será protagonizado por Jared Leto. El elenco también incluye a Alison Brie, James Purefoy, Morena Baccarin, Jóhannes Haukur Jóhannesson y Charlotte Riley.

El tráiler completo se estrenará el jueves 22 de enero para conocer qué traerá el poder de Grayskull en el cine.

La fecha del lanzamiento será en 5 de junio de 2026. La película está dirigida por Travis Knight, a partir de un guion firmado por Chris Butler, Aaron Nee, Adam Nee y Dave Callaham.