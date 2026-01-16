Netflix y Sony Pictures: licencias de películas y otros datos del acuerdo entre los colosos del entretenimiento

En medio de otros convenios con Warner Bros., Netflix anunció una nueva jugada para fortalecer su plataforma de streaming, esta vez con la empresa Sony Pictures Entertainment (SPE), con la que pactó ser la plataforma exclusiva de transmisión de sus películas.

El trato, que se dio a conocer a través de un comunicado de Netflix, destaca que la plataforma será el servicio de transmisión exclusivo de pago 1 para las películas de Sony Pictures. Este acuerdo se hará efectivo después del estreno en cines de todas sus producciones.

El acuerdo, considerado histórico por Netflix, destaca que se consiguió una licencia global de pago por suscripción.

“En virtud de este acuerdo exclusivo plurianual, las películas de Sony Pictures Entertainment se transmitirán en Netflix en todo el mundo —una primicia en la industria para el pago por suscripción— tras su estreno completo en salas de cine y entretenimiento en casa”, destaca el comunicado de Netflix.

Esto quiere decir que títulos como The Nightingale, Buds, The Legend of Zelda y Spider-Man: Beyond the Spider-Verse serán parte del contenido que llegará a la plataforma como parte del nuevo acuerdo.

Este proyecto amplió los derechos de pago a las películas de Sony Pictures Entertainment, que anteriormente solo cubrían países como Estados Unidos, Alemania y el Sudeste Asiático, pero que ahora se englobarán con el nuevo acuerdo.

“El nuevo acuerdo global de pago 1 se implementará gradualmente a finales de este año, a medida que estén disponibles los derechos de territorios individuales”, destaca Netflix, que asegura que la disponibilidad global de todos los contenidos de Sony Pictures llegará a la plataforma completamente a principios del 2029.

“Como parte de este acuerdo, Netflix también licenciará los derechos para seleccionar títulos de largometrajes y bibliotecas de televisión de SPE”, resalta el comunicado.

La permanencia de títulos como Spider-Man: Across the Spider-Verse o producciones originales como Either But You, que han mantenido el éxito de su audiencia en Estados Unidos, llegará a todo el mundo, destaca en su pronunciamiento Lauren Smith, vicepresidenta de Licencias y Estrategia de Programación de Netflix.

“A nuestros miembros de todo el mundo les encantan las películas, y darles acceso exclusivo a las películas más populares de Sony les aporta un valor increíble a sus suscripciones”, afirmó Lauren Smith.

Por su parte, autoridades de Sony Pictures destacaron que este nuevo acuerdo lleva esa colaboración al siguiente nivel, lo que les permite tener una solidez e independencia que benefician a los consumidores de su contenido.