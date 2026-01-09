Paramount cuestiona el acuerdo Warner-Netflix y reafirma su propuesta de compra

Paramount Skydance reitera que su oferta de compra por Warner Bros Discovery, de US$30 por acción (unos Q234), es “superior” a la de Netflix, e hizo un llamado directo a los accionistas de la firma en venta, pese al rechazo de su consejo de administración.

El consejo de administración de Warner (WBD) rechazó ayer la más reciente oferta de adquisición de Paramount al considerarla “inferior” al acuerdo alcanzado a principios de diciembre con Netflix en “aspectos clave”, e instó a sus accionistas a pronunciarse en el mismo sentido.

“Los analistas de Wall Street han especulado que Paramount eventualmente superará el umbral de US$30 para ganar su propuesta de adquirir la totalidad de WBD, incluida CNN”, dice el portal de noticiero estadounidense.

Por ahora, WBD sigue diciendo que su acuerdo actual es para vender Warner Bros. y HBO (pero no CNN ni otros activos de cable) a Netflix. De cerrarase la negociación propuesta por Netflix, las áreas de noticias y cable de Warner se transformarían en una compañía independiente.

David Ellison, director ejecutivo de Paramount, afirmó en un comunicado que su empresa “ofrece claramente un mayor valor a los inversores de WBD” y que seguirá “tratando con ellos sobre los méritos” de su propuesta y trabajando en “un proceso de revisión regulatoria”.

Paramount aseguró que ha atendido “cada preocupación” planteada por WBD durante el proceso, lo que motivó que el 22 de diciembre el magnate Larry Ellison —cofundador de Oracle y padre de David Ellison— ofreciera una garantía personal “irrevocable” para financiar parte de la operación.

“No obstante, WBD sigue sacando problemas en la oferta de Paramount que ya hemos abordado, incluyendo la flexibilidad en las operaciones interinas”, criticó.

WBD firmó un acuerdo de fusión con Netflix el 5 de diciembre por US$82,700 millones (unos Q645,060 millones), con una combinación de efectivo, acciones y deuda. Posteriormente, Paramount lanzó su actual oferta hostil el 8 de diciembre, por US$108,400 millones (unos Q844,320 millones).

La propuesta de Netflix, de US$27.75 por acción (unos Q216.45), incluye US$23.25 en efectivo (Q181.35) y US$4.50 en acciones (Q35.10), además de una participación en la unidad Discovery Global, que está pendiente de escisión.

Paramount sostuvo que la oferta de Netflix “contiene muchos componentes inciertos y ya ha perdido valor total” debido a la caída en la cotización del líder del streaming, y calculó que actualmente equivale a US$27.42 por acción (alrededor de Q213.88), por debajo de su propuesta de US$30.

La diferencia es de apenas US$3 por acción, pero representa miles de millones de dólares al considerar el total de títulos en circulación.

Además, cuestionó que el consejo de WBD no ha publicado análisis para que sus accionistas valoren la eventual propiedad de la empresa de canales Versant, que debutó esta semana en la bolsa con malos resultados, lo que, según dijo, “ilustra el complicado camino que tiene por delante Discovery Global”.

Larry Ellison ofreció una garantía de US$40,400 millones (Q315,120 millones) para respaldar la adquisición de Warner por parte de Paramount, que se mantiene en US$30 por acción en efectivo (Q234).