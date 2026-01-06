Globos de Oro 2026: Qué son, dónde y cuándo verlos

Se acerca la 83 edición de los Globos de Oro (Golden Globes), que se celebrará el segundo fin de semana del 2026. Este evento, conocido como “la fiesta del año de Hollywood” y considerado la antesala de los premios Óscar, premia lo mejor del cine, la televisión y, ahora, el podcasting.

La transmisión llegará a cerca de 185 países y territorios de todo el mundo. Los votos de este año fueron contabilizados nuevamente por KPMG, la firma estadounidense de auditoría, impuestos y asesoría.

Hay 28 categorías que reconocen actuaciones en cine y televisión, incluidas las mejores películas de animación, drama, musical/comedia y en lenguas no inglesas. En televisión, además de las categorías de actuación individual, se entregan Globos de Oro a las mejores series de drama, musical/comedia, miniserie, antología y película.

Recientemente se han añadido categorías como Mejor Logro Cinematográfico y de Taquilla, Mejor Actuación en Stand-Up Comedy en Televisión y Mejor Podcast. Además, dos premios honoríficos —que llevan el nombre de Cecil B. DeMille y Carol Burnett— reconocen los logros profesionales en cine y televisión, respectivamente.

¿Dónde ver la transmisión de los Globos de Oro?

Los Globos de Oro del 2026 se celebrarán el próximo domingo 11 de enero. La transmisión de la alfombra roja comenzará a las 17 horas, mientras que la premiación arrancará a las 19 horas.

Quienes deseen seguir el evento en vivo podrán verlo a través de la cadena CBS, Paramount+ y TNT. También estará disponible en la plataforma de streaming HBO Max.

El filme que sobresale entre los nominados es One Battle After Another (Una batalla tras otra, en español), de Paul Thomas Anderson. La cinta lidera las nominaciones con nueve candidaturas, entre ellas a mejor película, director, actor principal (Leonardo DiCaprio), actriz protagonista (Chase Infinity) y actor de reparto por partida doble (Benicio del Toro y Sean Penn), según EFE.

Asimismo, producciones como Adolescencia, The White Lotus, Frankenstein, Elio y Zootopia 2 se encuentran entre las nominadas en distintas categorías.

El actor guatemalteco Óscar Isaac, está nominado en la categoría Mejor actuación de un actor en película (drama) por su papel en Frankenstein.

Lista de nominados en los Globos de Oro

Cine

Mejor película - Drama

Frankenstein, de Guillermo del Toro

Hamnet, de Chloé Zhao

Un simple accidente, de Jafar Panahi

El agente secreto, de Kleber Mendonça Filho

Valor sentimental, de Joachim Trier

Los pecadores, de Ryan Coogler

Mejor película - Musical o comedia

Blue Moon, de Richard Linklater

Bugonia, de Yorgos Lanthimos

Marty Supreme, de Josh Safdie

No hay otra opción, de Park Chan-wook

Nouvelle Vague, de Richard Linklater

Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson

Mejor película de animación

Arco

Demon Slayer

Elio

Las guerreras k-pop

Little Amélie

Zootopia 2

Logro cinematográfico y de taquilla

Avatar: Fuego y ceniza

F1: La película

Las guerreras k-pop

Misión: Imposible – Sentencia final

Los pecadores

Weapons

Wicked: Parte II

Zootopia 2

Mejor película en idioma no inglés

Un simple accidente

No Other Choice

El agente secreto

Valor sentimental

Sirāt

La voz de Hind

Mejor actuación de una actriz en película - Drama

Jessie Buckley – Hamnet

Jennifer Lawrence – Die My Love

Renate Reinsve – Valor sentimental

Julia Roberts – Caza de brujas

Tessa Thompson – Hedda

Eva Victor – Sorry, Baby

Mejor actuación de un actor en película - Drama

Joel Edgerton – Sueños de trenes

Oscar Isaac – Frankenstein

Dwayne Johnson – The Smashing Machine

Michael B. Jordan – Los pecadores

Wagner Moura – El agente secreto

Jeremy Allen White – Springsteen: Deliver Me from Nowhere

Mejor actuación de una actriz en película - Musical o comedia

Rose Byrne – Si pudiera, te daría una patada

Cynthia Erivo – Wicked: Parte II

Kate Hudson – Song Sung Blue

Chase Infinity – Una batalla tras otra

Amanda Seyfried – The Testament of Ann Lee

Emma Stone – Bugonia

Mejor actuación de un actor en película - Musical o comedia

Timothée Chalamet – Marty Supreme

George Clooney – Jay Kelly

Leonardo DiCaprio – Una batalla tras otra

Ethan Hawke – Blue Moon

Lee Byung-hun – No hay otra opción

Jesse Plemons – Bugonia

Mejor actuación de una actriz de reparto en cualquier película

Emily Blunt – The Smashing Machine

Elle Fanning – Valor sentimental

Ariana Grande – Wicked: Parte II

Inga Ibsdotter Lilleaas – Valor sentimental

Amy Madigan – Weapons

Teyana Taylor – Una batalla tras otra

Mejor actuación de un actor de reparto en cualquier película

Benicio del Toro – Una batalla tras otra

Jacob Elordi – Frankenstein

Paul Mescal – Hamnet

Sean Penn – Una batalla tras otra

Adam Sandler – Jay Kelly

Stellan Skarsgård – Valor sentimental

Mejor director

Paul Thomas Anderson – Una batalla tras otra

Ryan Coogler – Los pecadores

Guillermo del Toro – Frankenstein

Jafar Panahi – Un simple accidente

Joachim Trier – Valor sentimental

Chloé Zhao – Hamnet

Mejor guion

Paul Thomas Anderson – Una batalla tras otra

Ronald Bronstein y Josh Safdie – Marty Supreme

Ryan Coogler – Los pecadores

Jafar Panahi – Un simple accidente

Eskil Vogt y Joachim Trier – Valor sentimental

Chloé Zhao y Maggie O'Farrell – Hamnet

Mejor banda sonora original

Alexandre Desplat – Frankenstein

Ludwig Göransson – Los pecadores

Jonny Greenwood – Una batalla tras otra

Kangding Ray – Sirāt

Max Richter – Hamnet

Hans Zimmer – F1: La película

Mejor canción original

“Dream as One” – Avatar: Fuego y ceniza

“Golden” – Las guerreras k-pop

“I Lied to You” – Los pecadores

“No Place Like Home” – Wicked: Parte II

“The Girl in the Bubble” – Wicked: Parte II

“Train Dreams” – Sueños de trenes

Televisión

Mejor serie de televisión - Drama

La diplomática

The Pitt

Pluribus

Separación

Slow Horses

The White Lotus

Mejor serie de televisión - Musical o comedia

Colegio Abbott

The Bear

Hacks

Nadie quiere esto

Solo asesinatos en el edificio

The Studio

Mejor miniserie, serie antológica o película hecha para televisión

Adolescencia

Su peor pesadilla

La bestia en mí

Black Mirror

Dying for Sex

La novia

Mejor actuación de una actriz en serie de televisión - Drama

Kathy Bates – Matlock

Britt Lower – Separación

Helen Mirren – Tierra de mafiosos

Bella Ramsey – The Last of Us

Keri Russell – La diplomática

Rhea Seehorn – Pluribus

Mejor actuación de un actor en serie de televisión - Drama

Sterling K. Brown – Paradise

Diego Luna – Andor

Gary Oldman – Slow Horses

Mark Ruffalo – Task

Adam Scott – Separación

Noah Wyle – The Pitt

Mejor actuación de una actriz en serie de televisión - Musical o comedia

Kristen Bell – Nadie quiere esto

Ayo Edebiri – The Bear

Selena Gomez – Solo asesinatos en el edificio

Natasha Lyonne – Poker Face

Jenna Ortega – Miércoles

Jean Smart – Hacks

Mejor actuación de un actor en serie de televisión - Musical o comedia

Adam Brody – Nadie quiere esto

Steve Martin – Solo asesinatos en el edificio

Glen Powell – Chad Powers

Seth Rogen – The Studio

Martin Short – Solo asesinatos en el edificio

Jeremy Allen White – The Bear

Mejor actuación de una actriz en miniserie, serie antológica o película hecha para televisión

Claire Danes – La bestia en mí

Rashida Jones – Black Mirror

Amanda Seyfried – El largo río de las almas

Sarah Snook – Su peor pesadilla

Michelle Williams – Dying for Sex

Robin Wright – La novia

Mejor actuación de un actor en miniserie, serie antológica o película hecha para televisión

Jacob Elordi – El camino estrecho

Paul Giamatti – Black Mirror

Stephen Graham – Adolescencia

Charlie Hunnam – Monstruo

Jude Law – Black Rabbit

Matthew Rhys – La bestia en mí

Mejor actuación de una actriz de reparto en televisión

Carrie Coon – The White Lotus

Erin Doherty – Adolescencia

Hannah Einbinder – Hacks

Catherine O'Hara – The Studio

Parker Posey – The White Lotus

Aimee Lou Wood – The White Lotus

Mejor actuación de un actor de reparto en televisión

Owen Cooper – Adolescencia

Billy Crudup – The Morning Show

Walton Goggins – The White Lotus

Jason Isaacs – The White Lotus

Tramell Tillman – Separación

Ashley Walters – Adolescencia

Mejor actuación en comedia stand-up en televisión

Bill Maher – Is Anyone Else Seeing This?

Brett Goldstein – The Second Best Night of Your Life

Kevin Hart – Acting My Age

Kumail Nanjiani – Night Thoughts

Ricky Gervais – Mortality

Sarah Silverman – Postmortem

Mejor pódcast