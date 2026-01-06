Escenario
Globos de Oro 2026: Qué son, dónde y cuándo verlos
Falta poco para celebrar la 83 edición de los Globos de Oro, gala que reconoce a lo mejor del cine, la televisión y, por primera vez, el podcasting.
En enero 2026 se conocerá a los ganadores de la 83 edición de los Globos de Oro. (Foto Prensa Libre: cortesía Golden Globes)
Se acerca la 83 edición de los Globos de Oro (Golden Globes), que se celebrará el segundo fin de semana del 2026. Este evento, conocido como “la fiesta del año de Hollywood” y considerado la antesala de los premios Óscar, premia lo mejor del cine, la televisión y, ahora, el podcasting.
La transmisión llegará a cerca de 185 países y territorios de todo el mundo. Los votos de este año fueron contabilizados nuevamente por KPMG, la firma estadounidense de auditoría, impuestos y asesoría.
Hay 28 categorías que reconocen actuaciones en cine y televisión, incluidas las mejores películas de animación, drama, musical/comedia y en lenguas no inglesas. En televisión, además de las categorías de actuación individual, se entregan Globos de Oro a las mejores series de drama, musical/comedia, miniserie, antología y película.
Recientemente se han añadido categorías como Mejor Logro Cinematográfico y de Taquilla, Mejor Actuación en Stand-Up Comedy en Televisión y Mejor Podcast. Además, dos premios honoríficos —que llevan el nombre de Cecil B. DeMille y Carol Burnett— reconocen los logros profesionales en cine y televisión, respectivamente.
¿Dónde ver la transmisión de los Globos de Oro?
Los Globos de Oro del 2026 se celebrarán el próximo domingo 11 de enero. La transmisión de la alfombra roja comenzará a las 17 horas, mientras que la premiación arrancará a las 19 horas.
Quienes deseen seguir el evento en vivo podrán verlo a través de la cadena CBS, Paramount+ y TNT. También estará disponible en la plataforma de streaming HBO Max.
El filme que sobresale entre los nominados es One Battle After Another (Una batalla tras otra, en español), de Paul Thomas Anderson. La cinta lidera las nominaciones con nueve candidaturas, entre ellas a mejor película, director, actor principal (Leonardo DiCaprio), actriz protagonista (Chase Infinity) y actor de reparto por partida doble (Benicio del Toro y Sean Penn), según EFE.
Asimismo, producciones como Adolescencia, The White Lotus, Frankenstein, Elio y Zootopia 2 se encuentran entre las nominadas en distintas categorías.
El actor guatemalteco Óscar Isaac, está nominado en la categoría Mejor actuación de un actor en película (drama) por su papel en Frankenstein.
Lista de nominados en los Globos de Oro
Cine
Mejor película - Drama
- Frankenstein, de Guillermo del Toro
- Hamnet, de Chloé Zhao
- Un simple accidente, de Jafar Panahi
- El agente secreto, de Kleber Mendonça Filho
- Valor sentimental, de Joachim Trier
- Los pecadores, de Ryan Coogler
Mejor película - Musical o comedia
- Blue Moon, de Richard Linklater
- Bugonia, de Yorgos Lanthimos
- Marty Supreme, de Josh Safdie
- No hay otra opción, de Park Chan-wook
- Nouvelle Vague, de Richard Linklater
- Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson
Mejor película de animación
- Arco
- Demon Slayer
- Elio
- Las guerreras k-pop
- Little Amélie
- Zootopia 2
Logro cinematográfico y de taquilla
- Avatar: Fuego y ceniza
- F1: La película
- Las guerreras k-pop
- Misión: Imposible – Sentencia final
- Los pecadores
- Weapons
- Wicked: Parte II
- Zootopia 2
Mejor película en idioma no inglés
- Un simple accidente
- No Other Choice
- El agente secreto
- Valor sentimental
- Sirāt
- La voz de Hind
Mejor actuación de una actriz en película - Drama
- Jessie Buckley – Hamnet
- Jennifer Lawrence – Die My Love
- Renate Reinsve – Valor sentimental
- Julia Roberts – Caza de brujas
- Tessa Thompson – Hedda
- Eva Victor – Sorry, Baby
Mejor actuación de un actor en película - Drama
- Joel Edgerton – Sueños de trenes
- Oscar Isaac – Frankenstein
- Dwayne Johnson – The Smashing Machine
- Michael B. Jordan – Los pecadores
- Wagner Moura – El agente secreto
- Jeremy Allen White – Springsteen: Deliver Me from Nowhere
Mejor actuación de una actriz en película - Musical o comedia
- Rose Byrne – Si pudiera, te daría una patada
- Cynthia Erivo – Wicked: Parte II
- Kate Hudson – Song Sung Blue
- Chase Infinity – Una batalla tras otra
- Amanda Seyfried – The Testament of Ann Lee
- Emma Stone – Bugonia
Mejor actuación de un actor en película - Musical o comedia
- Timothée Chalamet – Marty Supreme
- George Clooney – Jay Kelly
- Leonardo DiCaprio – Una batalla tras otra
- Ethan Hawke – Blue Moon
- Lee Byung-hun – No hay otra opción
- Jesse Plemons – Bugonia
Mejor actuación de una actriz de reparto en cualquier película
- Emily Blunt – The Smashing Machine
- Elle Fanning – Valor sentimental
- Ariana Grande – Wicked: Parte II
- Inga Ibsdotter Lilleaas – Valor sentimental
- Amy Madigan – Weapons
- Teyana Taylor – Una batalla tras otra
Mejor actuación de un actor de reparto en cualquier película
- Benicio del Toro – Una batalla tras otra
- Jacob Elordi – Frankenstein
- Paul Mescal – Hamnet
- Sean Penn – Una batalla tras otra
- Adam Sandler – Jay Kelly
- Stellan Skarsgård – Valor sentimental
Mejor director
- Paul Thomas Anderson – Una batalla tras otra
- Ryan Coogler – Los pecadores
- Guillermo del Toro – Frankenstein
- Jafar Panahi – Un simple accidente
- Joachim Trier – Valor sentimental
- Chloé Zhao – Hamnet
Mejor guion
- Paul Thomas Anderson – Una batalla tras otra
- Ronald Bronstein y Josh Safdie – Marty Supreme
- Ryan Coogler – Los pecadores
- Jafar Panahi – Un simple accidente
- Eskil Vogt y Joachim Trier – Valor sentimental
- Chloé Zhao y Maggie O'Farrell – Hamnet
Mejor banda sonora original
- Alexandre Desplat – Frankenstein
- Ludwig Göransson – Los pecadores
- Jonny Greenwood – Una batalla tras otra
- Kangding Ray – Sirāt
- Max Richter – Hamnet
- Hans Zimmer – F1: La película
Mejor canción original
- “Dream as One” – Avatar: Fuego y ceniza
- “Golden” – Las guerreras k-pop
- “I Lied to You” – Los pecadores
- “No Place Like Home” – Wicked: Parte II
- “The Girl in the Bubble” – Wicked: Parte II
- “Train Dreams” – Sueños de trenes
Televisión
Mejor serie de televisión - Drama
- La diplomática
- The Pitt
- Pluribus
- Separación
- Slow Horses
- The White Lotus
Mejor serie de televisión - Musical o comedia
- Colegio Abbott
- The Bear
- Hacks
- Nadie quiere esto
- Solo asesinatos en el edificio
- The Studio
Mejor miniserie, serie antológica o película hecha para televisión
- Adolescencia
- Su peor pesadilla
- La bestia en mí
- Black Mirror
- Dying for Sex
- La novia
Mejor actuación de una actriz en serie de televisión - Drama
- Kathy Bates – Matlock
- Britt Lower – Separación
- Helen Mirren – Tierra de mafiosos
- Bella Ramsey – The Last of Us
- Keri Russell – La diplomática
- Rhea Seehorn – Pluribus
Mejor actuación de un actor en serie de televisión - Drama
- Sterling K. Brown – Paradise
- Diego Luna – Andor
- Gary Oldman – Slow Horses
- Mark Ruffalo – Task
- Adam Scott – Separación
- Noah Wyle – The Pitt
Mejor actuación de una actriz en serie de televisión - Musical o comedia
- Kristen Bell – Nadie quiere esto
- Ayo Edebiri – The Bear
- Selena Gomez – Solo asesinatos en el edificio
- Natasha Lyonne – Poker Face
- Jenna Ortega – Miércoles
- Jean Smart – Hacks
Mejor actuación de un actor en serie de televisión - Musical o comedia
- Adam Brody – Nadie quiere esto
- Steve Martin – Solo asesinatos en el edificio
- Glen Powell – Chad Powers
- Seth Rogen – The Studio
- Martin Short – Solo asesinatos en el edificio
- Jeremy Allen White – The Bear
Mejor actuación de una actriz en miniserie, serie antológica o película hecha para televisión
- Claire Danes – La bestia en mí
- Rashida Jones – Black Mirror
- Amanda Seyfried – El largo río de las almas
- Sarah Snook – Su peor pesadilla
- Michelle Williams – Dying for Sex
- Robin Wright – La novia
Mejor actuación de un actor en miniserie, serie antológica o película hecha para televisión
- Jacob Elordi – El camino estrecho
- Paul Giamatti – Black Mirror
- Stephen Graham – Adolescencia
- Charlie Hunnam – Monstruo
- Jude Law – Black Rabbit
- Matthew Rhys – La bestia en mí
Mejor actuación de una actriz de reparto en televisión
- Carrie Coon – The White Lotus
- Erin Doherty – Adolescencia
- Hannah Einbinder – Hacks
- Catherine O'Hara – The Studio
- Parker Posey – The White Lotus
- Aimee Lou Wood – The White Lotus
Mejor actuación de un actor de reparto en televisión
- Owen Cooper – Adolescencia
- Billy Crudup – The Morning Show
- Walton Goggins – The White Lotus
- Jason Isaacs – The White Lotus
- Tramell Tillman – Separación
- Ashley Walters – Adolescencia
Mejor actuación en comedia stand-up en televisión
- Bill Maher – Is Anyone Else Seeing This?
- Brett Goldstein – The Second Best Night of Your Life
- Kevin Hart – Acting My Age
- Kumail Nanjiani – Night Thoughts
- Ricky Gervais – Mortality
- Sarah Silverman – Postmortem
Mejor pódcast
- Armchair Expert with Dax Shepard
- Call Her Daddy
- Good Hang with Amy Poehler
- The Mel Robbins Podcast
- SmartLess
- Up First