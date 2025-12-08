Por qué las nominaciones a los Globos de Oro 2026 demuestran la relevancia de Warner Bros

Los candidatos de los Globos de Oro dejaron claro el lunes por qué Netflix y otros quieren comprar Warner Bros. Discovery, ya que el estudio obtuvo 16 nominaciones en las categorías de cine y televisión para la primera de las galas anuales de premios de Hollywood.

Warner Bros. recibió varias nominaciones por sus dos grandes contendientes cinematográficos:

Pecadores y Una batalla tras otra, la cual recibió el mayor número de nominaciones de todas las películas, con nueve. En televisión, White Lotus , de la división HBO de Warner Bros, dominó con seis nominaciones. Netflix, que anunció sus planes de adquirir el estudio y su negocio de emisión en continuo el viernes, consiguió 13 nominaciones, entre las que destacan Frankenstein y Las guerreras k-pop.

Sin embargo, el gran ganador del lunes fue el pequeño estudio independiente Neon, que recibió 21 nominaciones en total, la mayor cantidad de todos los estudios. Su lista incluye cuatro nominaciones a la mejor película por Fue solo un accidente, El agente secreto,Valor sentimental y No hay otra opción, todas ellas internacionales.

Su inclusión confirma la composición internacional del cuerpo de votantes de los Globos, un grupo de más de 300 periodistas extranjeros que no se solapa con los más de 10 mil miembros que eligen los Premios de la Academia. Sin embargo, dado que la ceremonia de los Globos de Oro se emite a principios de enero, a menudo se considera un indicador del resto de la temporada de premios.

Directores, productores y grupos teatrales ya están expresando su preocupación por que Netflix abandone el historial de Warner Bros. de estrenar películas en los cines. Para complicar la situación, el lunes por la mañana Paramount presentó una oferta pública de adquisición hostil por la totalidad de Warner Bros. Discovery.

Neon arrasó en la categoría de drama con tres de las seis películas (Fue solo un accidente , El agente secreto y Valor sentimental ). Solo

Frankenstein, de Netflix, y Pecadores, de Warner Bros. lograron entrar en la lista. Hamnet, de Focus Features, construyó la categoría.

En comedia o musical, los Globos omitieron Wicked: Por siempre y Jay Kelly , que se consideró una apuesta segura. (Tanto George Clooney como Adam Sandler fueron reconocidos por sus papeles en Jay Kelly de Netflix). En cambio, el grupo eligió a Marty Supremo de A24, Una batalla tras otra de Warner Bros. y No hay otra opción de Neon.

Puñales por la espalda 3, de Netflix, la tercera película de la trilogía Knives Out, tampoco recibió el cariño de los Globos. En cambio, Blue Moon, protagonizada por Ethan Hawke como el letrista Lorenz Hart, fue nominada, al igual que Bugonia, de Focus Features, y Nouvelle Vague, de Netflix. Cabe destacar que tanto Blue Moon como Nouvelle Vague fueron dirigidas por Richard Linklater, aunque el director no fue nominado por su trabajo en ninguna de las dos películas.

En televisión, los Globos ignoraron dos de las series más importantes de Netflix, Merlina y Stranger Things, y en su lugar optaron por series más pequeñas como La diplomática del gigante del streaming, en drama, y ​​Nadie quiere esto en comedia. (Jenna Ortega fue nominada en la categoría de actuación por Merlina .) En cambio, AppleTV dominó en drama con tres de las seis series:

Pluribus, Caballos lentos y Severance. The Pitt y White Lotus, ambas de HBO Max, completan la categoría de drama.

En comedias, las cosas resultaron muy familiares, las nominaciones habituales como Hacks, Abbott Elementary y El Oso. The Studio, de AppleTV, y Only Murders in the Building, de Hulu, también recibieron reconocimiento.

Este año, hay un cambio notable en las nominaciones. Por primera vez, los Globos de Oro honrarán a la industria del pódcast con un premio al mejor pódcast. La lista de nominados incluye algunos rostros conocidos del escenario de los Globos de Oro, como Amy Poehler (Good Hang With Amy Poehler) y Jason Bateman (Smartless). El influyente Alex Cooper, presentadora de Call Her Daddy, y el gurú de la autoayuda Mel Robbins, de The Mel Robbins Podcast, también resultaron nominados, junto con Up First, de NPR, y Armchair Expert, de Dax Shepard.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

Los Globos de Oro también incluirán por tercera vez un premio a los logros cinematográficos y de taquilla, en su intento de recompensar a las películas más populares ya los índices de audiencia más elevados al atraer a celebridades de alto voltaje para que asistan a lo que consideran “la fiesta del año de Hollywood”. La primera ganadora fue Barbie. El año pasado, la primera entrega de Wicked ganó el premio. Este año, Wicked: Por siempre es candidata, junto con F1: La película , de Apple y Warner Bros; Las guerras k-pop , de Netflix; y otras dos películas de Warner Bros, Pecadores y La hora de la desesperación . Los Globos eligieron premiar Misión imposible: Sentencia final, de Paramount Pictures, Zootopia 2 de Disney y Avatar: Fuego y cenizas de 20th Century en lugar de Superman de la división DC Studios de Warner Bros.

La retransmisión de 2025, que estrenó a Emilia Pérez y El brutalista en cine ya Shogun, Hacks y Bebé reno en televisión, atrajo a un promedio de 9,3 millones de espectadores , una cifra respetable en comparación con la de unos años antes, cuando el programa estaba con respiración asistida después de que una serie de polémicas amenazaran con destruirlo por completo. En enero, la cómica Nikki Glaser volverá como presentadora, después de que su debut a principios de año recibió buenas críticas.