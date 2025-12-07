Escenario

¿HBO Max desaparecerá tras la compra de Netflix? Esto respondió la empresa de streaming

A pocos días de anunciar la adquisición de los estudios de cine y televisión de Warner Bros. y de las plataformas de HBO, Netflix reveló cómo continuará su proceso de fusión.

El gigante del streaming, Netflix, anunció el 5 de diciembre de 2025 la compra del estudio de cine y televisión Warner Bros. (Foto Prensa Libre: AFP)

Una de las cadenas productoras de cine y televisión más importantes, Warner Bros. Discovery, fue adquirida recientemente por la plataforma de streaming Netflix, que, según medios internacionales, pagaría más de US$82 mil 700 millones.

Esta adquisición —realizada con el objetivo de fusionar a dos de las mayores compañías de entretenimiento del mundo para ofrecer mejor contenido a sus usuarios— fue destacada en pronunciamientos de los directivos de ambas compañías.

Con esto, Netflix adquirirá los estudios de cine y televisión de Warner Bros. Discovery. Asimismo, quedará a cargo de las plataformas de HBO y HBO Max. Ante la preocupación de sus usuarios, Netflix compartió un comunicado donde señala sus próximos pasos tras la adquisición.

Según los detalles, se confirma la compra por parte de Netflix, lo que le permitirá acceder a las icónicas historias de la empresa de cine y televisión.

“Esta adquisición une nuestro servicio líder en entretenimiento con las icónicas historias de Warner Bros., lo que reúne a algunas de las franquicias favoritas del público, como Harry Potter, Friends, The Big Bang Theory, Casablanca, Game of Thrones y el Universo DC”, destaca la empresa.

La fusión, que permitirá acceder a estos títulos, ha generado dudas entre los usuarios, especialmente sobre si la cartelera de Netflix absorberá el contenido de Warner Bros. y qué pasará con la plataforma de HBO Max. En su comunicado, Netflix aclara los detalles.

¿Habrá cambios con la adquisición de Warner Bros.?

Netflix explicó que, con la adquisición, se están analizando los pasos a seguir con la fusión. En su comunicado resaltó que, por el momento, “no habrá cambios de ningún tipo”.

Según lo informado, cada plataforma de streaming de la compañía seguirá operando de forma independiente. El contenido, como Harry Potter o The Big Bang Theory, permanecerá en sus plataformas habituales, mientras que las producciones propias de Netflix continuarán en su catálogo.

Esta decisión de mantener, por ahora, las plataformas y contenidos de forma independiente responde a que Netflix aún debe completar una serie de pasos antes de cerrar la transacción.

Entre estos pasos se incluyen aprobaciones por parte de autoridades reguladoras y de accionistas, según destaca el comunicado. Asimismo, la empresa señaló que, una vez completado el proceso, anunciará los siguientes pasos.

Netflix envió un mensaje a sus usuarios en el que detalla que, mientras se realiza el proceso, espera que continúen disfrutando del contenido disponible en las plataformas.

*Con información de Juan Manuel Fernández C.