Qué pasará ahora que Netflix comprará Warner Bros Discovery por casi US$83 mil millones

Este viernes, la plataforma de streaming Netflix anunció que comprará el estudio de cine y televisión Warner Bros. Discovery por aproximadamente US$83 mil millones.

La cifra convierte esta compra en la mayor adquisición en el sector del entretenimiento. El registro anterior lo tenía Disney, que compró Fox por US$71 mil millones en el 2019.

“Nuestra misión siempre ha sido entretener al mundo”, dijo el director general de Netflix, Ted Sarandos.

“Juntos podremos darle a las audiencias más de lo que aman y ayudar a definir el próximo siglo de la narración”, agregó.

Por su parte, el presidente y director general de Warner Bros., David Zaslav, afirmó que este anuncio pretende “unir a dos de las mayores compañías de narración de historias del mundo”.

Today, Netflix announced our acquisition of Warner Bros. Together, we’ll define the next century of storytelling, creating an extraordinary entertainment offering for audiences everywhere. https://t.co/rXPFMNIs1A pic.twitter.com/0pdsMUEob8 — Netflix (@netflix) December 5, 2025

Con esta adquisición, Netflix tendrá a su disposición un enorme catálogo de películas de la compañía.

Sin embargo, la adquisición más llamativa será la del servicio de streaming HBO Max.

Streaming giant Netflix will acquire film and television studio Warner Bros. Discovery for nearly $83 billion, the two US companies announced in a joint statement.



The acquisition, which gives Netflix access to a vast film catalog as well as the prestigious streaming service HBO… pic.twitter.com/3mhSSAL1gv — AFP News Agency (@AFP) December 5, 2025

Medios estadounidenses afirman que esta transacción se cerrará en un plazo de 12 a 18 meses, y que fue aprobada por las juntas directivas de ambas empresas.

Además, The New York Post afirmó que la Casa Blanca expresó cierta “preocupación” por esta compra, ya que considera que podría darle a Netflix una posición más dominante en el mercado de contenidos estadounidenses.

