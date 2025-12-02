Las 10 películas de Navidad para ver en plataformas de streaming en el 2025

¿Planea su maratón de películas de fin de año? Plataformas de streaming como Disney Plus, Netflix, HBO Max y Prime Video ofrecen algunas películas de Navidad como parte de su catálogo.

Entre los clásicos infaltables de esta temporada, sobresalen películas inspiradas en la literatura. Una de ellas es El Grinch, adaptación cinematográfica del relato escrito por Dr. Seuss. Además, también destacan las versiones fílmicas de Cuento de Navidad, obra de Charles Dickens.

En el listado también se encuentran películas que han perdurado en el gusto del público durante décadas, siendo Mi pobre angelito una de ellas.

A continuación, compartimos un listado de 10 películas que podrá disfrutar en la comodidad de su hogar durante Navidad.

Películas de Navidad disponibles en streaming

1. Mi pobre angelito (1990) – Disney Plus

La odisea que experimenta Kevin junto con su mamá es una de las historias que ha hecho reír a distintas generaciones. En la historia, el pequeño permanece en casa mientras toda su familia se encuentra en París, una ausencia que no pasa desapercibida por Kate, la angustiada madre de Kevin. Protagonizada por Macaulay Culkin y Catherine O’Hara, esta cinta encabeza las listas de los clásicos de Navidad.

2. El Grinch (2018) – HBO Max

El personaje que odia la Navidad es uno de los más queridos por el público durante esta temporada. El Grinch detesta todo lo que se relaciona con la festividad y desea boicotearla, hasta que conoce a la pequeña Cindy Lou. Esta versión pertenece al género de animación y también es apta para toda la familia.

3. Milagro en la calle 34 (1994) – Netflix y Disney Plus

De acuerdo con la sinopsis oficial de Disney Plus, la película trata sobre Susan, una niña de seis años que conoce a Kriss Kringle, un Santa Claus de tienda que está convencido de ser el personaje real. Un dato curioso es que la cinta está protagonizada por la actriz Mara Wilson, quien también interpretó a Matilda en el clásico de 1996.

4. Klaus (2019) – Netflix

¿Qué ocurre cuando un cartero soñador hace un trato con un juguetero durante Navidad? Según la sinopsis, esta película animada muestra la historia de este visionario personaje que desea llevar felicidad al pueblo más desdichado del planeta.

5. El extraño mundo de Jack (1993) – Disney Plus

El universo imaginativo de Tim Burton también se refleja en El extraño mundo de Jack, una cinta con una pizca de terror cómico que ha permanecido en el gusto del público. Jack vive en un mundo ficticio donde siempre es Halloween; sin embargo, accidentalmente conoce otro universo con esferas y árboles de Navidad, y en ese momento se desencadenan aventuras sorprendentes.

6. El descanso (2006) – Netflix

Esta comedia romántica está protagonizada por Cameron Díaz y Kate Winslet. Trata sobre dos mujeres con el corazón roto que intercambian sus casas durante las vacaciones navideñas, una temporada que podría deparar una nueva oportunidad en el amor para cada una de ellas.

7. Scrooge: Cuento de Navidad (2022) – Netflix

Cuento de Navidad es un clásico literario adaptado a distintas producciones cinematográficas. Según la sinopsis de Netflix, esta versión también muestra al avaro Ebenezer Scrooge y su única oportunidad de enfrentar el pasado para transformar su futuro, antes de que sea tarde.

8. Elf (2003) – Prime Video

De acuerdo con Film Affinity, esta historia muestra cómo un bebé es adoptado y educado como elfo. Años después, se ve tres veces más grande que el resto de adultos, por lo que se determina que lo mejor es encontrar una familia para este personaje, circunstancia que lo hace enfrentarse a personas que odian la Navidad.

9. El cascanueces y los cuatro reinos (2018) – Disney Plus

La historia de El cascanueces también se ha adaptado a múltiples formatos, incluidas varias versiones para cine. Esta es una película de fantasía que sigue la historia de una joven que descubre un mundo mágico en Navidad.

10. Crónicas de Navidad (2018) – Netflix

Según la sinopsis de la plataforma, la trama gira en torno a Kate, quien cree en Santa Claus, a diferencia de su hermano mayor. Sin embargo, ambos deberán trabajar juntos para salvar la Navidad.