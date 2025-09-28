Plataformas de streaming suben precios en varios países: ¿cambiaron las tarifas de Netflix, Disney, Prime Video y HBO Max en Guatemala?

El panorama del entretenimiento digital experimenta nuevos cambios con el anuncio del aumento de precios de HBO Max en Europa.

La plataforma, propiedad de Warner Bros. Discovery, implementará desde octubre un incremento de un euro mensual en sus suscripciones, lo que llevará el plan estándar de 9.99 euros a 10.99 euros al mes, mientras que la suscripción anual pasará de 99.90 euros a 109 euros.

Esta decisión de HBO Max responde, según el medio 20 Minutos, a lo que la compañía describió en su comunicado oficial como una necesidad derivada de "los costes de adquisiciones, creación de contenido y desarrollo de producto, para poder seguir invirtiendo en el contenido de calidad y en la experiencia de producto que nos esforzamos por ofrecer a nuestros clientes". La plataforma había mantenido sus precios estables durante dos años antes de este ajuste.

El alza de precios en las plataformas de streaming y los cambios en sus planes han sido una constante en lo que va del año, ya que, en fechas recientes, Netflix anunció un aumento en el costo de su suscripción, además de eliminar el plan básico sin anuncios para usuarios alrededor del mundo.

¿Cuál es el precio de las plataformas de streaming en Guatemala?

En el mercado guatemalteco, las principales plataformas de streaming mantienen tarifas competitivas que difieren significativamente de los precios europeos. Estos son los precios, según cada plataforma:

Netflix

Según la página oficial de la plataforma, estos son los planes, características y precios disponibles actualmente para Guatemala:

Plan Básico

Precio: US$5.99 al mes

Plan Estándar

Precio: US$8.99 al mes, con la opción de agregar un miembro extra por US$3.99

Plan Premium

Precio: US$15.99 al mes; permite agregar hasta 2 miembros extra por US$3.99 cada uno

Netflix modificó sus precios recientemente para Guatemala. (Foto Prensa Libre: EFE)

Disney Plus

Plan Estándar

Precio: US$10.99 al mes (aproximadamente Q85) y US$91.99 al año en un solo pago (aproximadamente Q705)

Plan Premium

Precio: US$15.99 al mes (aproximadamente Q125) y US$133.99 al año en un solo pago (aproximadamente Q1,030)

Compartimos los planes y precios disponibles de Disney Plus para Guatemala. (Foto Prensa Libre: AFP)

Prime Video

Junto con Netflix, Disney Plus y HBO Max, Prime Video es una de las plataformas de transmisión más populares en el país.

Prime Video Básico

Precio: US$5.50 mensuales (Q42.40) o US$50 anuales (Q385.53)

Prime Video sin anuncios

Precio: US$7.70 al mes (Q59.37)

Amazon Prime Premium

Precio mensual: US$14.99 (Q115.58)

US$14.99 (Q115.58) Precio anual: US$139 (Q1,071.77)

¿Cuál es el precio de HBO Max en Guatemala?

En Guatemala, la plataforma aún no ha reportado aumentos en los precios de sus planes. Ofrece tres opciones, con pagos mensuales o anuales:

Plan Básico con anuncios

Precio: Q39.99 al mes o Q350.80 al año

Incluye 2 dispositivos a la vez

Resolución Full HD

Plan Estándar

Precio: Q59.90 al mes o Q478.80 al año

Incluye 2 dispositivos a la vez

Resolución Full HD

30 descargas para disfrutar offline

Plan Platino

Precio: Q79.90 al mes o Q718.80 al año

Incluye 4 dispositivos a la vez

Resolución 4K Ultra HD

Audio Dolby Atmos

100 descargas para disfrutar offline

David Zaslav, CEO de Warner Bros. Discovery, declaró recientemente a Hollywood Reporter que el precio actual de HBO Max se encuentra por debajo del costo real de sus producciones. Esta declaración sugiere que los elevados presupuestos de series como La casa del dragón y otras producciones premium no logran ser cubiertos por los ingresos actuales por suscripciones, lo que justifica el incremento tarifario.