“Stranger Things”, “Emily in Paris” y “Fallout” reinan entre los estrenos más esperados en streaming para esta Navidad

A pocos días de finalizar el 2025, plataformas como Netflix, Amazon y Disney se preparan para presentar sus series de fin de año, alejadas de las temáticas navideñas. Netflix, una de las principales contendientes en la batalla de estrenos, ha generado grandes expectativas con dos de sus producciones más destacadas: Stranger Things y Emily in Paris.

Ambas series, que llegan a su quinta temporada, tendrán siete días de diferencia entre sus estrenos. Sin duda, Stranger Things es la más esperada, tras el lanzamiento de los primeros cuatro capítulos de su última temporada, que dejó al público expectante por el regreso de Vecna, los poderes de Will y la sorpresa que recibió Eleven.

Para los amantes de la comedia y el romance, el cambio de locación de Emily hacia Roma, con nuevos amores y aventuras, también genera expectativa.

Amazon Prime no se queda atrás y estrenará la segunda temporada de Fallout, inspirada en la famosa saga de videojuegos. Estas son algunas de las producciones que mantendrán a los espectadores pegados al televisor.

Estrenos de Netflix en diciembre

The Abandons (4 de diciembre)

Protagonizada por Lena Headey y Gillian Anderson, esta serie narra el enfrentamiento entre dos familias lideradas por matriarcas que luchan por la supremacía en una tierra sin ley. Creada por Kurt Sutter (Sons of Anarchy), está ambientada en 1854 y retrata el conflicto social entre ricos y pobres en un territorio fuera del alcance de la justicia.

Serie de suspenso protagonizada por dos actrices populares de Corea. El precio de una confesión sigue a Yun-su, acusada de matar a su esposo, y Mo Eun, una misteriosa mujer que le ofrece un trato para seguir con su vida.

La serie mexicana Accidente, dirigida por Klych López y Gracia Querejeta, regresa con su segunda temporada. La nueva entrega revela secretos tras la tragedia que afectó a cuatro familias obligadas a elegir entre la redención y la venganza.

Rowan Atkinson (Mr. Bean) interpreta a Trevor, quien espera pasar una Navidad tranquila cuidando un ático de lujo, pero acaba enfrentando una compañía inesperada. Escrita por el propio Atkinson, combina humor navideño con situaciones entrañables.

Emily Cooper (Lily Collins) dejó París en la temporada anterior para iniciar nuevas aventuras en Italia. Allí enfrenta desafíos profesionales y amorosos junto a Marcello (Eugenio Franceschini), con el regreso de gran parte del elenco principal.

La esperada quinta temporada llega con tres capítulos, y el desenlace se lanzará el 31 de diciembre. La historia se sitúa en el otoño de 1987, con Hawkins en crisis por nuevas grietas interdimensionales. Mientras el gobierno confina al pueblo y busca a Once, los héroes locales se unen para enfrentar a Vecna.

Estrenos de Disney Plus

Percy Jackson and the Olympians (10 de diciembre)

La serie sigue a Percy Jackson (Walker Scobell), quien zarpa hacia el Mar de los Monstruos junto a sus amigos Grover (Aryan Simhadri) y Annabeth (Leah Sava Jeffries), con el objetivo de frustrar los planes de Luke (Charlie Bushnell) y el titán Cronos.

Docuserie de seis episodios. Los dos primeros revelan los entretelones de su gira mundial y ofrecen una mirada íntima a su entorno personal y profesional.

Ambientada en los años setenta, narra la vida de Baek Ki-tae, un agente de inteligencia coreano envuelto en una operación bajo el control del gobierno y el narcotráfico. También sigue a Jang Geon Young, quien, pese a la negativa de sus superiores, persigue a una organización criminal.

Estrenos de Amazon Prime