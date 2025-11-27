“Stranger Things”: colapso de Netflix y otras curiosidades tras el estreno de la temporada 5

Después de tres años del estreno de su cuarta temporada, la aclamada serie de ficción Stranger Things regresa a la plataforma Netflix para cerrar su historia, nueve años después de su debut. A pocos minutos de habilitada en la plataforma, se reportó un colapso del servicio; pese a ello, la euforia por el inicio de esta temporada se convirtió en un fenómeno en redes sociales.

La nueva entrega inicia con la primera fase, compuesta por cuatro capítulos, en los que se revela cómo Vecna se ha mantenido en el pueblo de Hawkins y se profundiza en la relación de Will con la mente colmena.

El estreno, que mantenía expectantes a los seguidores de Stranger Things, se vio afectado por una caída del servicio en directo de Netflix, evento que dejó sin conexión durante algunos minutos a varios usuarios que aguardaban para retomar la historia.

El colapso ocurrió a las 17 horas, tiempo del Pacífico estadounidense (19 horas en Guatemala), justo en el momento del estreno, según reportó la agencia EFE. La caída del servicio duró al menos tres minutos en algunos casos.

Uno de los portavoces de Netflix declaró al medio Variety que el servicio se restableció en cinco minutos, y que la interrupción afectó principalmente la transmisión en dispositivos de televisión.

Puntos de la trama para la quinta temporada

(Contiene spoilers)

La historia retoma en 1987 y muestra a un Hawkins en cuarentena, vigilado por el Ejército, que intenta cerrar las grietas que dejó Vecna tras el último enfrentamiento. Eleven (Once) trata de perfeccionar sus habilidades mientras se mantiene oculta de las autoridades, que la buscan.

Uno de los escenarios centrales es la estación de radio donde Robin y Steve se comunican en clave con la pandilla para realizar pequeñas misiones cerca de la base donde se analizan los portales hacia el Upside Down.

Una de las curiosidades es la actitud de Holly, quien habla con una criatura imaginaria denominada “Señor Qué”, personaje que adquiere importancia conforme avanza la trama.

La misión del primer episodio se complica cuando Dusty no aparece tras ser atacado por otros compañeros. Para continuar, la pandilla decide que Jonathan los apoye, pero su intento se ve interrumpido por la aparición de un Demogorgon.

El contacto con la criatura permite a Will presenciar el ataque en casa de la familia Wheeler, cuyos integrantes son agredidos por un Demogorgon que secuestra a Holly y la lleva al Upside Down, lo que obliga a Once a seguirla, evento que arranca la trama final.

La trama profundiza en la conexión de Will con las criaturas del Upside Down, mediante la mente colmena controlada por Vecna, un poder que se desarrolla progresivamente.

Otro detalle relevante es que los acontecimientos coinciden con el aniversario de la desaparición de Will, a solo unos días del 6 de noviembre. El secuestro de Holly no es, para la pandilla, un hecho aislado.

Esto lleva al grupo a investigar al “Señor Qué”, quien en realidad es Vecna. Él controla a los niños de Hawkins para arrastrarlos al Upside Down. Esto lleva a la pandilla a través de las visiones de Will, a intentan salvar a los afectados, lo que provoca enfrentamientos con los Demogorgon.

Otro momento clave ocurre cuando Once intenta ingresar en la base militar situada en la zona restringida de Hawkins, donde creen que se oculta Vecna. No obstante, al entrar, descubren un dato que cambia el rumbo de la historia.

El cierre de esta primera parte, desarrolla la inquietud en los espectadores, cuando se abren los portales del Upside Down para secuestrar niños. En este desenlace, se confirma el regreso de Vecna y la conexión mental de Will, lo que cierra este bloque narrativo.

STRANGER THINGS 5 VOL. 1 IS NOW ON NETFLIX pic.twitter.com/SpxupQEeMq — xᴉlɟʇǝu (@netflix) November 27, 2025

Curiosidades del estreno

Stranger Things se ha convertido en la primera serie de Netflix en posicionarse durante cuatro temporadas consecutivas en el top 10 de las más vistas de forma simultánea.

La primera parte de la quinta temporada tiene una duración conjunta de cuatro horas y media.

El episodio final fue titulado The Rightside Up, y será estrenado de forma simultánea en Netflix y en cines de Estados Unidos.

Fechas de estreno de las siguientes partes:

La segunda parte se estrenará el 25 de diciembre, con tres episodios.

La tercera parte se estrenará el 31 de diciembre, con el último episodio.

*Con información de Agencia de noticias EFE.