“Stranger Things”: El elenco que regresa en la temporada 5 para enfrentar a Vecna

La historia de la quinta temporada de Stranger Things ha iniciado oficialmente con el estreno de los primeros cuatro capítulos, los cuales reúnen al elenco original y a nuevos personajes para librar una batalla definitiva contra Vecna y salvar al pueblo de Hawkins.

La serie de ciencia ficción, que por más de nueve años ha ofrecido misterio, terror, relaciones complejas y nostalgia, vuelve ambientada en 1987. La pandilla deberá reunirse para rescatar a los niños de Hawkins e intentar salvar al pueblo del control de Vecna.

Personajes como Eleven, interpretada por Millie Bobby Brown, así como Will Byers (Noah Schnapp), Dustin Henderson (Gaten Matarazzo), Lucas Sinclair (Caleb McLaughlin), Mike Wheeler (Finn Wolfhard) y Max Mayfield (Sadie Sink), se despiden de los fanáticos que por casi una década han seguido el fenómeno de Netflix.

El estreno oficial de la primera parte de la quinta temporada, que se lanzó el 26 de noviembre, se ha convertido en un éxito total al presentar los primeros cuatro de ocho capítulos. En esta entrega también se integran nuevos personajes esenciales para la trama final.

La historia, que se desarrolla meses después del impactante cierre de la cuarta temporada, presenta a un pueblo en cuarentena, vigilado por los militares que intentan cerrar las grietas abiertas tras la batalla con Vecna.

Asimismo, la narrativa avanza con la exploración de una nueva amenaza por parte de Vecna y revela misterios del Upside Down, así como aspectos de la vida de Will relacionados con la mente colmena.

En esta entrega también regresan personajes como Jonathan Byers (Charlie Heaton), Jim Hopper (David Harbour) y Joyce Byers (Winona Ryder), quienes tendrán un papel clave al proteger a la pandilla y apoyar sus planes. El Milenio recopila que otros personajes que regresan son:

Joe Keery (Steve Harrington)

Maya Hawke (Robin Buckley)

Brett Gelman (Murray Bauman)

Natalia Dyer (Nancy Wheeler)

Priah Ferguson (Erica Sinclair)

Nuevos personajes de la temporada 5 de Stranger Things

Según reveló Tudum, esta temporada incorpora nuevos personajes. Entre ellos, la doctora Kay, nueva jefa científica encargada de analizar a las criaturas del Upside Down.

En la trama se muestra cómo ella opera desde una base militar ubicada en una de las grietas hacia el mundo al revés. Este personaje podría convertirse en antagonista, ya que provoca que el Ejército busque a Eleven y la lleve con ella.

También se integra Nell Fisher como Holly Wheeler, un personaje ya conocido por los seguidores de la serie, quien cobrará relevancia al ayudar a revelar los misterios del Upside Down. La actriz ganó notoriedad por su participación en Evil Dead: El despertar.

Otro nuevo personaje es Derek Turnbow, interpretado por Jake Connelly. Se trata de uno de los niños acechados por el “Señor Qué”, quien intenta arrastrarlo hacia el mundo al revés.

Fechas de estreno