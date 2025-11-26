A qué hora se estrena “Stranger Things 5” en Guatemala y cuándo llegan las otras partes

A más de nueve años del estreno de la primera temporada de la serie de ciencia ficción, Stranger Things llegará este 26 de noviembre a la plataforma de Netflix para ponerle fin a la historia que ha mantenido a sus seguidores pendientes de si la pandilla finalmente derrotará a Vecna.

La historia quedó inconclusa al cierre de la cuarta temporada, luego de que Vecna lograra abrir varias grietas en el pueblo de Hawkins, lo que llevó a sus habitantes a entrar en estado de alerta.

En medio de las desapariciones, Max en coma y la presencia de Vecna acercándose al pueblo para acabar con todo, la última temporada promete ofrecer un cierre único para una de las series que ha marcado la televisión desde su estreno en el 2016.

La escena devastadora en Hawkins fue el cierre de la temporada cuatro y será el punto de partida de la última entrega, en la que la pandilla buscará encontrar a Vecna. Según el elenco, esta temporada comenzará con un tono más sobrio y en medio del caos.

Ambientada en el otoño de 1987, la quinta temporada de Stranger Things, en su primera parte, se estrenará este miércoles a las 19 horas. Para este estreno, Netflix habilitará los primeros cuatro episodios, continuando la historia en dos estrenos adicionales.

La lucha contra monstruos interdimensionales alcanzará su clímax en los últimos episodios, cuando Vecna se enfrente a Once, Mike, Will, Dustin, Lucas y otros personajes para resolver la historia del Mundo del Revés con Hawkins.

La segunda parte llegará el 25 de diciembre, con tres episodios más, en los que la historia se adentrará en la batalla final mientras se revelan los misterios que han mantenido al público cautivo por casi una década.

Finalmente, Stranger Things llegará a su fin el 31 de diciembre, cuando se estrene su último episodio, que marcará el desenlace de la historia iniciada con la desaparición de Will. La mayoría de los episodios tendrá una duración de una hora, según han detallado sus creadores.

Medios como Infobae destacan que el último episodio de la serie se titulará “The Rightside Up”, y algunos medios internacionales aseguran que podrá disfrutarse en ciertos cines.

Según revelaciones de Ross Duffer, citadas por Infobae, los cuatro primeros episodios tendrán la siguiente duración: