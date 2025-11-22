Stranger Things 5: fecha de estreno, reparto y puntos clave de la temporada final de esta serie de Netflix

Desde su primera temporada, Stranger Things se ha convertido en una de las producciones más populares de Netflix. Recientemente se anunciaron los detalles de la quinta temporada de esta historia.

Según el tráiler oficial, la primera parte de esta temporada final se estrenará el próximo 26 de noviembre del 2025; la segunda, el 25 de diciembre, y el episodio final, el 31 de dicho mes. De acuerdo con la prensa internacional, este último episodio podrá verse tanto en Netflix como en algunas salas de cine de Estados Unidos.

Además, se indicó que los hermanos Matt y Ross Duffer, creadores de la serie, confirmaron que cada episodio durará aproximadamente una hora, con el propósito de desentrañar cada misterio de la historia.

En el avance de esta temporada se visualizan escenas de acción, pero también algunos momentos emotivos que los fanáticos de la historia podrán disfrutar durante la quinta temporada de una de las series más populares de la actualidad.

¿De qué trata Stranger Things 5?

De acuerdo con SensaCine, la historia se remonta al otoño del 1987, cuando una cuarentena militar se ve afectada por la apertura de los portales en la ciudad de Hawkings. Un grupo de adolescentes tiene un firme propósito: acabar con Vecna, pero desconoce su paradero.

En la sinopsis también se indica que el Gobierno sigue buscando a Once, por lo que debe mantenerse oculta. Además, cada día falta menos para el aniversario de la desaparición de Will, motivo por el cual todos se muestran alterados. “Así, el grupo se prepara para enfrentarse a una oscuridad más poderosa que nunca”, se menciona.

Elenco de Stranger Things 5

Según CNN, estos son los actores que forman parte del reparto de Stranger Things 5: