8 estrenos que llegan a Netflix en diciembre del 2025

Durante diciembre, los usuarios de Netflix podrán disfrutar de varios estrenos. Desde películas infantiles hasta producciones más complejas, la plataforma ha publicado cuáles son las series y cintas disponibles a partir de diciembre del 2025.

Durante la temporada de fin de año, podrá disfrutar de películas aptas para toda la familia, como Garfield, Snoopy y Charlie Brown: Peanuts, la película, El gran showman, entre otras.

Por ello, las familias podrán maratonear estas cintas durante las vacaciones de fin de año y disfrutar de momentos agradables de convivencia.

A continuación, compartimos los detalles de ocho producciones que estarán disponibles en la plataforma a partir de diciembre.

Estrenos de Netflix durante diciembre del 2025

1 de diciembre

1. Snoopy y Charlie Brown: Peanuts, la película

Esta cinta cuenta con las actuaciones de Noah Schnapp, Hadley Belle Miller y Alexander Garfin. “Mientras el fracasado Charlie Brown intenta impresionar a la niña pelirroja, su fiel perro Snoopy transforma su rivalidad con el Barón Rojo en una novela”, indica la sinopsis.

2. Miss Peregrine y los niños peculiares

Cuando Jacob encuentra indicios de un enigma que atraviesa distintas épocas, llega al Hogar para Niños Peculiares de Miss Peregrine. La amenaza crece tras conocer a sus habitantes y descubrir las habilidades extraordinarias que poseen. Protagonizada por Eva Green.

3. El gran showman

Esta película biográfica trata sobre la vida del empresario circense Phineas Taylor Barnum (1810-1891), fundador del Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus, uno de los espectáculos más memorables de la historia, según FilmAffinity.

4. Una noche en el museo

Una noche en el museo y Una noche en el museo 3: El secreto de la tumba se estrenarán el mismo día. Protagonizadas por Ben Stiller, muestran lo divertidas que pueden ser las cuatro paredes de un recinto histórico que cobra vida.

5. El llamado salvaje

“Durante la fiebre del oro de la década de 1890, un valiente perro y un viajero solitario encuentran aventuras, amistad y propósito en las tierras salvajes de Alaska”, indica la sinopsis del filme, que cuenta con las actuaciones de Harrison Ford, Dan Stevens y Omar Sy.

6. Diario de un chico en apuros

Según FilmAffinity, la historia de Greg relata cómo desea convertirse en el chico más popular de la escuela, ya que considera que el colegio es una “invención ridícula y absurda”. Por ello, planea varias estrategias para sobrevivir a esa experiencia. El filme adapta la novela ilustrada de Jeff Kinney.

7. Garfield

En esta comedia basada en la tira cómica, Garfield compite por el cariño de su dueño con el perro Odie, la nueva mascota que llega al hogar. Actúan Breckin Meyer, Jennifer Love Hewitt y Bill Murray.

2 de diciembre

8. Elvis

Con un reparto integrado por Austin Butler, Tom Hanks y Olivia DeJonge, esta cinta retrata el mundo de la fama y la fortuna desde la perspectiva de uno de los íconos musicales de la década de 1960: Elvis Presley.