Disney Plus cambia su oferta: ESPN y ESPN3 salen del plan Estándar
Los canales deportivos ESPN y ESPN3 dejarán de formar parte del plan Estándar de Disney Plus. Conozca desde cuándo aplicará el cambio y otras modificaciones de la plataforma.
Disney Plus anunció algunas modificaciones a su plan Estándar. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Disney Plus informó en su sitio oficial que los canales lineales de deportes ESPN y ESPN3 ya no estarán incluidos en el plan Estándar, y únicamente se podrán ver mediante la suscripción Premium.
Según datos de la plataforma, esta modificación entrará en vigor el 11 de diciembre. Sin embargo, aclaran que otros contenidos deportivos podrían continuar disponibles, aunque ESPN y ESPN3 quedarán fuera del plan.
“A partir del 11 de diciembre, los canales lineales de deportes ESPN e ESPN3 ya no estarán incluidos en Disney+ Estándar. Este plan podría seguir incluyendo otros contenidos deportivos. Para seguir teniendo acceso al contenido deportivo, podrás cambiar tu plan a Disney+ Premium”, indicó Disney Plus.
Recientemente se reportó un ajuste en los precios en Estados Unidos que, por el momento, no afecta a Guatemala. No obstante, es importante estar atento a posibles actualizaciones, ya que la plataforma puede cambiar sus condiciones en cualquier momento.
Precios y planes actuales de Disney Plus en Guatemala
Plan Estándar
- Costo mensual: US $10.99 (alrededor de Q84). La plataforma aclara que podrían aplicarse cargos adicionales de terceros.
- Costo anual: US $91.99 (aproximadamente Q704), también sujeto a posibles cargos de terceros.
- Incluye el catálogo completo de Disney Plus y películas y series de Hulu. Puede usarse en dos dispositivos simultáneamente, entre otras funciones.
Plan Premium
- Costo mensual: US $15.99 (alrededor de Q122.50). Puede incluir cargos de terceros.
- Costo anual: US $133.99 (equivalente a Q1 mil 026), con la misma aclaración.
- Incluye todo el contenido de Disney Plus, Hulu y los canales ESPN. Permite su uso en cuatro dispositivos a la vez, entre otras características.
- Recuerde que los precios en quetzales varían según el tipo de cambio que registre el Banco de Guatemala (Banguat) cada día.