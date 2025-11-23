Disney Plus cambia su oferta: ESPN y ESPN3 salen del plan Estándar

Disney Plus informó en su sitio oficial que los canales lineales de deportes ESPN y ESPN3 ya no estarán incluidos en el plan Estándar, y únicamente se podrán ver mediante la suscripción Premium.

Según datos de la plataforma, esta modificación entrará en vigor el 11 de diciembre. Sin embargo, aclaran que otros contenidos deportivos podrían continuar disponibles, aunque ESPN y ESPN3 quedarán fuera del plan.

“A partir del 11 de diciembre, los canales lineales de deportes ESPN e ESPN3 ya no estarán incluidos en Disney+ Estándar. Este plan podría seguir incluyendo otros contenidos deportivos. Para seguir teniendo acceso al contenido deportivo, podrás cambiar tu plan a Disney+ Premium”, indicó Disney Plus.

Recientemente se reportó un ajuste en los precios en Estados Unidos que, por el momento, no afecta a Guatemala. No obstante, es importante estar atento a posibles actualizaciones, ya que la plataforma puede cambiar sus condiciones en cualquier momento.

Precios y planes actuales de Disney Plus en Guatemala

Plan Estándar

Costo mensual: US $10.99 (alrededor de Q84) . La plataforma aclara que podrían aplicarse cargos adicionales de terceros.

. La plataforma aclara que podrían aplicarse cargos adicionales de terceros. Costo anual: US $91.99 (aproximadamente Q704) , también sujeto a posibles cargos de terceros.

, también sujeto a posibles cargos de terceros. Incluye el catálogo completo de Disney Plus y películas y series de Hulu. Puede usarse en dos dispositivos simultáneamente, entre otras funciones.

Plan Premium