“Marvel Zombies”: fecha de estreno, capítulos y duración

El miércoles 24 de septiembre se estrenó Marvel Zombies en Disney Plus, y están disponibles todos los capítulos. La serie Marvel Zombies transporta al espectador después de que los Vengadores son alcanzados por una plaga de zombis, un grupo de sobrevivientes descubre la clave para acabar con los no muertos con superpoderes. Para salvar su mundo, corren a través de un paisaje distópico y arriesgan sus vidas.

La serie animada puede verse en la mencionada plataforma oficial de streaming de Marvel Studios. Para acceder, se necesita una suscripción activa al servicio.

Los cuatro episodios completos se liberarán de forma simultánea. Entre los personajes destacan las participaciones de Elizabeth Olsen, Florence Pugh, David Harbour, Paul Rudd, Simu Liu, Iman Vellani, entre otros.

Nicolás Rábago, de Infobae, describe que Marvel Zombies es una de las propuestas más originales y bien ejecutadas que Marvel ha presentado en los últimos años. Mucho tiene que ver con dejar de hacer oídos sordos puertas adentro: en 2024 se creó la división Marvel Animation, que trabaja con autonomía de Marvel Studios y oficia como puente para que las producciones animadas tengan un trabajo de calidad. El resultado se presenta con claridad en esta miniserie.

Otro de los puntos que destaca es: "lo que Marvel quiso hacer sin éxito en las últimas 13 películas y 13 series de los últimos 5 años, lo logró en menos de 2 horas con Marvel Zombies".

¿Cómo se divide la serie y cuánto dura cada episodio?

La miniserie Marvel Zombies está compuesta por cuatro episodios, todos disponibles en Disney+. Cada capítulo presenta una historia distinta dentro del mismo universo apocalíptico. A continuación, el detalle: